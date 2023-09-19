МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на кукурузу в Чикаго во вторник остаются вблизи самых низких уровней с декабря 2020 года. На фоне сбора урожая в США внимание инвесторов вновь обращено на обильное предложение на мировом рынке, обусловленное в том числе рекордным урожаем бразильского зерна, сообщает Reuters.

Цены на пшеницу в Чикаго во вторник продолжали падать после снижения в понедельник, испытывая негативное давление со стороны цен на российскую пшеницу и поставок зерновых из Причерноморья.

Соя достигла месячного максимума из-за начала сбора урожая в США, а также разочаровывающих данных по обработке сои, представленных в пятницу.

Наиболее активно торгующиеся фьючерсы на кукурузу на CBOT около 11.35 по Гринвичу упали на 0,7%, до 4,68 1/4 доллара за бушель. Ранее контракты достигли почти 3-летнего минимума вторую сессию подряд.

Пшеница на CBOT торговалась с понижением на 1,2%, по 5,84 1/4 доллара за бушель, ранее упав до недельного минимума. Соя потеряла 0,4%, до 13,11 1/4 доллара, после падения до самого низкого уровня с 16 августа.

"Кукуруза и соя дешевеют под давлением со стороны начала периода сбора урожая в США", — отметили в Agritel.

Начало сбора урожая отвлекло внимание от погодных условий, которые способствовали тому, что оценка состояния посевов, согласно Минсельхозу США, оказалась самой низкой за десять лет.

Цены на российскую пшеницу на экспортном рынке продолжали падать на прошлой неделе, что застопорило восстановление котировок.

В понедельник сырьевые фонды на CBOT выступали чистыми продавцами фьючерсов на сою, пшеницу, кукурузу, соевое масло и соевый шрот.