МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) на две недели отстранила от торгов топливом частного трейдера нефтепродуктов "Солид — товарные рынки", следует из объявления торговой площадки. Цена бензина на бирже в России сбавила темпы роста

"С 21 сентября 2023 года по 4 октября 2023 года участнику торгов категории член биржи АО "Солид — товарные рынки" приостановлен допуск к участию в организованных торгах в секции "Нефтепродукты" АО "СПбМТСБ" и к клиринговому обслуживанию", — говорится в сообщении.

Уточняется, что брокер нарушил требования к торгам в ходе сессии 5 сентября.

"Солид — товарные рынки" создана в 2009 году. Брокер предоставляет услуги на биржевом и внебиржевом российском рынке нефтепродуктов.