2023-09-19T17:56:21+03:00
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2023-09-19T17:56:21+03:00
2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230919/841780078.html
Частного брокера "Солид — товарные рынки" отстранили от торгов топливом
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Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) на две недели отстранила от торгов топливом частного трейдера нефтепродуктов "Солид — товарные рынки", следует... ПРАЙМ, 19.09.2023
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) на две недели отстранила от торгов топливом частного трейдера нефтепродуктов "Солид — товарные рынки", следует из объявления торговой площадки.
"С 21 сентября 2023 года по 4 октября 2023 года участнику торгов категории член биржи АО "Солид — товарные рынки" приостановлен допуск к участию в организованных торгах в секции "Нефтепродукты" АО "СПбМТСБ" и к клиринговому обслуживанию", — говорится в сообщении.
Уточняется, что брокер нарушил требования к торгам в ходе сессии 5 сентября.
"Солид — товарные рынки" создана в 2009 году. Брокер предоставляет услуги на биржевом и внебиржевом российском рынке нефтепродуктов.