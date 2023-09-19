МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций снизился второй день подряд, индекс Мосбиржи остался ниже 3100 пунктов, следует из данных торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов понизился на 1,64%, до 3083,85 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,07%, до 1003,35 пункта.

Разная динамика основных индексов объясняется повышением доллара в район 97 рублей.

Ноябрьский фьючерс марки Brent растет на 0,7%, до 95,09 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА

"Во вторник снижение российского рынка акций ускорилось… Негативу у инвесторов продолжили способствовать итоги пятничного заседания ЦБ по мере того, как рынок стал закладывать более продолжительное поддержание жесткой ДКП. Росту российских акций также не способствовали негативные геополитические новости из ближайших к РФ стран и общие осторожные настроения на глобальном рынке в преддверии раскрытия итогов заседания ФРС", — комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

"Индекс Мосбиржи завершил в минусе вторую торговую сессию подряд, закончив торги ниже уровня 3100 пунктов. Снижение происходит на фоне повышения Банком России процентной ставки, а также из-за возможного усиления санкционного давления. ЕС объявил об обсуждении 12 пакета санкций, который может быть представлен уже в начале октября. На динамику отдельных акций-экспортеров также влияет локальное укрепление рубля", — также замечает София Кирсанова из УК "Первая".

В лидерах снижения — акции НМТП (-6,41%), "Русснефти" (-5,37%), расписки "Русагро" (-4,56%), акции ДВМП (-4,48%), расписки FixPrice (-4,43%), а также акции ОГК-2 (-3,89%), расписки ГК "Эталон" (-3,88%) и обыкновенные акции "Россетей" (-3,85%).

Московская биржа возобновила со вторника торги акциями производителя драгметаллов Polymetal после редомициляции компании в Казахстан. Бумаги компании днем умеренно росли, однако к закрытию основных торгов снизились на 2,23% из-за коррекционных настроений на российском рынке акций.

По итогам основных торгов выросли акции НЛМК (+2,91%), обыкновенные акции "Мечела" (+0,84%), акции МКБ (+0,44%) и акции "Северстали" (+0,12%).

ПРОГНОЗЫ

Тем не менее, в среду у индекса Мосбиржи есть потенциал к коррекционному росту в том числе на фоне продолжающегося удорожания нефти в мире, считает Григорьев.

"Рынок обратил внимание на риторику регулятора, указавшую на возможность удержания высокого уровня ставок на продолжительный период. В этой связи фокус внимания инвесторов может смещаться в пользу акций компаний, которые не обременены повышенной долговой нагрузкой и в целом менее зависимы от заемных средств, а также в пользу облигаций, повысивших свою привлекательность в соотношении риска и доходности в свете сложившейся конъюнктуры", — считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Он полагает, что краткосрочно наш рынок продолжит торговаться преимущественно в боковой формации. Его прогноз по индексу Мосбиржи на 20 сентября – 3025-3175 пунктов.

"Завтра индекс Мосбиржи может остаться ниже отметки 3100 пунктов. Лучше рынка могут выглядеть акции компаний нефтегазового сектора на фоне роста цен на нефть марки Brent, которые находятся выше отметки 95 долларов за баррель", — считает Владимир Лящук из Промсвязьбанка.