МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Московская биржа определила регламент работы рынков в период государственных праздников следующего года, при этом все три ставшие в связи с переносами праздничных дней рабочими субботы будут также рабочими и на бирже, следует из сообщения торговой площадки. Московская биржа вводит допмеры по противодействию дестабилизации цен акций

"Торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов, на срочном рынке, на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) будут проводиться в официальные выходные дни 3–5 и 8 января, 29 и 30 апреля, 10 мая и 30 декабря 2024 года", — говорится в сообщении.

В указанные даты на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения сделок (сделок с расчетами "TODAY") и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения данных сделок своп.

В дни официальных государственных праздников 1–2 января, 7 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 июня, 4 ноября торги на рынках Московской биржи не проводятся, уточнила торговая площадка.

"Обращаем ваше внимание, что 27 апреля, 2 ноября и 28 декабря 2024 года – рабочие субботы, торги проводятся в обычном режиме. В остальные дни 2024 года торги на рынках биржи осуществляются по стандартному расписанию", — также говорится в сообщении.

Группа "Московская биржа" управляет крупнейшей в России многофункциональной биржевой площадкой, где торгуют акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав группы в том числе входят центральный депозитарий, а также клиринговый центр, выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг.