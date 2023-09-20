МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы растут, а доходность гособлигаций откатывается на фоне ожиданий паузы в повышении процентных ставок Федеральной резервной системой. В то же время подъем был сдержан опасениями по поводу последствий для экономики в случае сохранения высоких ставок на долгое время, передает Reuters.

Ожидается, что в 18.00 по Гринвичу центральный банк США объявит, что сохранил ключевую ставку в диапазоне 5,25%-5,50%. Однако основное внимание будет уделено прогнозам и комментариям председателя ФРС Джерома Пауэлла, которые позволят лучше понять перспективы ставок и инфляции.

Последние экономические данные свидетельствовали о снижении базовой инфляции, что подстегивало надежды на вероятный пик процентных ставок. Однако рост цен на нефть наложил отпечаток на показатели инфляции, что дает ФРС основание прогнозировать сохранение высоких ставок на более длительный срок.

Цены на нефть, тем временем, сегодня снижаются из-за отсутствия ясных перспектив спроса на энергоносители. Доходность американских казначейских облигаций откатилась с максимумов с 2007 года, достигнутых накануне.

Неопределенность в отношении траектории повышения ставок и опасения насчет состояния экономики США вчера спровоцировали распродажу.

"Сохранение процентных ставок выше 5% на более длительный период, до 2024 года и в течение него, до этого не предполагалось, и это оказывает на акции некоторое давление. Сегодня участники рынков ожидают, что ФРС возьмет паузу, но укажет на склонность к более жесткой политике", — считает Кит Бьюкенен, портфельный менеджер GLOBALT Investments.

Финансовые рынки оценивают вероятность того, что ФРС оставит ставки без изменений, в 99%, а вероятность того, что они останутся на прежнем уровне и в ноябре — почти в 71%, согласно данным инструмента CME FedWatch.

Инвесторы также с нетерпением ждут дебюта компании Klaviyo, специализирующейся на автоматизации маркетинга, на Нью-Йоркской фондовой бирже на фоне недавних успешных листингов Arm Holdings и Instacart.

Klaviyo получила оценку в 9,2 млрд долларов в ходе первичного размещения акций, установив цену продажи акций выше индикативного диапазона.

Акции Instacart сегодня утром потеряли 5% после 12%-ного роста в ходе вчерашнего дебюта на Nasdaq, а акции Arm Holdings снизились на 0,9%.

Все субиндексы S&P 500 утром повышаются. Секторы недвижимости и промышленного производства возглавили подъем, добавив 0,8% и 0,7% соответственно.

На момент написания обзора Dow Jones Industrial Average вырос на 105,32 пункта, или 0,31%, до 34 623,05 пункта, S&P 500 набрал 12,22 пункта, или 0,27%, до 4456,17 пункта, а Nasdaq Composite — 25,78 пункта, или 0,19%, до 13 703,97 пункта.

Акции оператора дисконтных магазинов Dollar General упали на 1,3% после того, как J.P.Morgan понизил их рейтинг до "ниже рынка".

Бумаги Pinterest подорожали на 6,4%. Citigroup повысил их рейтинг с "нейтрально" до "покупать" после того, как компания объявила о выкупе акций на сумму до 1 млрд долларов.

Акции Coty добавили 5,9% вслед за тем, как она улучшила годовой прогноз сопоставимых продаж.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество растущих акций превзошло число падающих в соотношении 4,50 к 1, а на бирже Nasdaq — в соотношении 2,09 к 1.

В составе S&P зафиксировано пять новых 52-недельных максимумов и один новый минимум, а у Nasdaq — 17 новых максимумов и 49 новых минимумов.