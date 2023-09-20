МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Котировки золота растут и уже достигли более чем 2-недельного максимума в среду на фоне снижения доллара и доходности казначейских облигаций, передает Reuters. Трейдеры сохраняют осторожность в ожидании комментариев председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

Около 14.38 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,6%, до 1941,80 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX выросли на 0,5%, до 1963,70 доллара за унцию.

"Ключевыми станут комментарии Пауэлла после объявления решения (ФРС) по процентным ставкам", которые, скорее всего, будут оставлены без изменений, отметил старший стратег-аналитик RJO Futures Боб Хаберкорн.

"Многие опасаются (вероятности) слишком сильного удорожания нефти", а также того, что ФРС может сохранить склонность к жесткой денежно-кредитной политике, считает Хаберкорн.

Золото считается одним из инструментов хеджирования инфляционных рисков. Однако повышение процентных ставок содействует росту доходности казначейских облигаций и, соответственно, ослаблению привлекательности доллара.

Если центральный банк США оставит процентные ставки без изменений, а Пауэлл просигнализирует о возможном ужесточении денежно-кредитной политики, цены на золото, вероятно, будут удерживаться в текущем диапазоне, считает Крис Гэффни, президент EverBank World Markets.

В преддверии обнародования решения ФРС доллар и доходность казначейских облигаций снижаются.

Спот-цены на серебро выросли на 1,1%, до 23,48 доллара, платина подешевела на 0,8%, до 931,55 доллара. Палладий торговался с повышением на 1,2%, по 1274,46 доллара.