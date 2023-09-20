МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций снизился третий день подряд в отсутствие драйверов роста, следует из данных торгов на Московской бирже.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов понизился на 0,51%, до 3068,15 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,08%, до 1002,54 пункта.

Разная динамика основных индексов объясняется понижением доллара на момент закрытия основных торгов на рынке акций на 37 копеек, до 96,47 рубля.

Ноябрьский фьючерс марки Brent снижается на 0,56%, до 93,81 доллара за баррель.

"Большинство бумаг компаний "третьего эшелона" оказались в минусе из-за решения Мосбиржи противодействовать дестабилизации и высокой волатильности цен", — отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал".

ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА

В лидерах снижения — акции ЛСР (-5,6%), поставщика электроэнергии для населения и предприятий ДЭК (-5,56%), расписки HeadHunter (-4,58%), акции ТМК (-4,49%), расписки "Русснефти" (-4,36%), ТГК-1 (-3,46%), ГК "Эталон" (-3,43%).

В "зеленую" зону вернулись бумаги "Детского мира" (+20%) с опорой на информацию о выкупе бумаг компании у миноритариев, говорит Силаев.

Также в лидерах роста акции "Черкизово" (+3,55%), обыкновенные акции "Мечела" (+3,43%), расписки Qiwi (+3,2%), акции НЛМК (+3,16%), "Новатэка" (+2,14%), "Совкомфлота" (+1,73%), "Северстали" (+1,54%) и акции АФК "Система" (+1,45%).

ПРОГНОЗЫ

Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций" напоминает, что на рынках ждут итогов сегодняшнего заседания ФРС (21.00 мск). Если по уровню ставок сюрпризов не предполагается, то к тону заявлений и прогнозам регулятора инвесторы будут очень внимательны. Кроме того, завтра председатель ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью, а центробанки Англии и Швейцарии решат судьбу процентных ставок.

"Из макростатистики дня можно выделить данные по США — недельный отчет по числу первичных заявок на получение пособий по безработице и продажи на вторичном рынке жилья в августе. "Роснефть" и "Татнефть" проведут общие собрания акционеров, в повестке встреч вопрос выплаты дивидендов", — также указывает он.

Коррекция в отечественных акциях не получила развития, удержание индекса Мосбиржи от спуска ниже 3000 пунктов — благоприятный сигнал, считает аналитик. Его прогноз на 21 сентября — 3055-3175 пунктов.

"Коррекционному росту акций РФ не способствовало общее ослабление спроса на рисковые активы в мире в преддверии раскрытия итогов заседания ФРС, которое также сказалось и на нефтяных котировках. На российский рынок также продолжают оказывать давление негативные геополитические новости. Тем не менее в четверг вероятность повторного падения индекса Мосбиржи к 3000 пунктам видится относительно низкой в отсутствии особо негативных сюрпризов с заседания ФРС", — считает Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

Алексей Головинов из Промсвязьбанка не исключает, что завтра снижение российского рынка акций может продолжиться. По его словам, сегодняшний отскок выглядит неуверенно, коррекционные настроение сохраняются на рынке. Эксперт допускает, что завтра индекс Мосбиржи может вновь протестировать локальный уровень поддержки — диапазон 3010-3025 пунктов, прохождение которого будет сигнализировать о продолжении снижения.