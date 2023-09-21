С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен — ПРАЙМ. Совместный приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и Минэнерго РФ, который закрепляет перечень продукции нефтегазохимии для реализации таких товаров через биржу, может быть подписан до конца текущего года, сообщил глава ФАС Максим Шаскольский. Мосбиржа начала торги фьючерсами и опционами на сахар

"До конца года", — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в сентябре в ходе Восточного экономического форума замглавы ФАС Виталий Королев сообщал, что это ведомство и Минэнерго России подготовили приказ, который закрепляет перечень продукции нефтегазохимии для реализации таких товаров через биржу, и формирует национальные ценовые индикаторы.

По его словам, этот совместный приказ предусматривает реализацию на бирже таких товаров, как нефтяной ортоксилол, нефтяной толуол, стирол и фенол, а после вывода этих товаров на биржу ФАС рассмотрит вопрос о расширении товарной линейки нефтегазохимической продукции.

В апреле ФАС объясняла необходимость создания отечественных индикаторов (в частности, на продукты нефтегазохимической промышленности) тем, что до последнего времени российские площадки пользовались зарубежными данными, включая иностранные товарные индексы. Но внутренние цены, привязанные к так называемым "нетбэкам", создают предпосылки завышения цен для российских производителей и потребителей, считают в службе.

Кроме того, в ведомстве сообщали РИА Новости, что минимальный процент реализации продукции нефтегазохимии на бирже предлагается установить в 10% от объема реализации на внутреннем рынке.