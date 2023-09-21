МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Цена бензина марок Аи-92 и Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов четверга снизилась почти на 6% и на 4% соответственно, в то же время дизельное топливо подешевело на 2%, стоимость автомобильного топлива снижается второй день подряд после ценовых рекордов, свидетельствуют данные торгов. Правительство ввело временное ограничение на экспорт топлива

Марка бензина Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России за торговый день подешевела на 5,74%, до 61 883 рубля за тонну. Цена на бензин Аи-95 снизилась на 3,97%, до 66 521 рублей за тонну.

Стоимость дизельного топлива в четверг снизилась на 2,15%, до 71 869 рублей за тонну. При этом за август его цена выросла на 18,5% — еще 31 июля она была ниже 57 тысяч рублей за тонну, а в сентябре 13 торговых дней била исторические рекорды.

Стоимость мазута за торговый день выросла на 2,57%, до 38 602 рублей за тонну, авиакеросина — на 17,54%, до 80 884 рублей.

Биржевые цены на топливо в России несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Экспертами рост цен на топливо объяснялся в том числе "серым" экспортом. В качестве меры борьбы с ним предлагалось создать список специальных экспортеров топлива. Минэнерго РФ сообщало, что внесло в кабмин и администрацию президента проект указа, согласно которому право экспортировать нефтепродукты останется только у производителей.

Также появились сообщения о планах ввести запретительную экспортную пошлину на эти товары. А ранее в четверг правительство России сообщило, что ввело "временное ограничение" на экспорт из РФ бензина и дизельного топлива. Временные ограничения помогут насытить рынок топлива, что в свою очередь позволит снизить цены для потребителей, пояснили в пресс-службе кабмина.