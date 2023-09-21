МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Цены на нефть выросли в четверг на новостях о том, что Россия ввела временный запрет на экспорт топлива, сообщило агентство Reuters. В фокусе внимания вновь находится риск образования дефицита предложения на мировом рынке нефти до конца 2023 года, тогда как проблемы западных экономик отошли на второй план.

Около 13.48 по Гринвичу ноябрьские фьючерсы на нефть Brent прибавили 1,02 доллара, или 1,09%, до 94,55 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI выросли на 1,27 доллара, или 1,42%, до 90,93 доллара за баррель. Оба контракта потеряли более 1 доллара ранее в четверг.

Россия ввела временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива во все страны, за исключением стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Решение вступает в силу 21 сентября. Целью данной меры является стабилизация внутреннего рынка топлива, сообщили в правительстве РФ в четверг.

По словам Тамаша Варги из PVM, покупателям российского топлива придется искать иные источники поставок, а НПЗ будут наращивать темпы производства в условиях и без того ограниченного предложения на рынке нефти, чтобы удовлетворить спрос.

"Новости из России появились, и фокус внимания с более долгосрочных перспектив незамедлительно сместился в сторону рисков для предложения", — добавил он.