МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. В четверг котировки природного газа на NYMEX потеряли около 1% на фоне прогнозов более мягкой, чем ожидалось ранее, погоды в течение двух следующих недель. Кроме того, снижение поставок на экспортные СПГ-терминалы также оказывает давление, передает Reuters.

Цены падают вопреки тому, что увеличение коммерческих запасов газа в США в целом почти соответствовало прогнозам аналитиков.

Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США в четверг сообщило об увеличении запасов природного газа в стране на неделе 9-15 сентября на 64 млрд кубических футов. Аналитики, опрошенные Reuters, прогнозировали, что запасы увеличились на 67 млрд кубических футов. В аналогичный период прошлого года рост составил 99 млрд кубических футов, а средний 5-летний показатель составляет +84 млрд кубических футов.

Аналитики рассчитывали на менее выраженное, чем обычно, увеличение запасов ввиду более теплой погоды на прошлой неделе, которая повысила спрос на кондиционирование помещений.

В 15.02 по Гринвичу октябрьские фьючерсы на природный газ на NYMEX торговались с понижением на 3,6 цента, или 1,3%, по 2,697 доллара за млн БТЕ.

До выхода данных EIA контракты торговались с повышением на 0,3%.

По данным LSEG, средняя добыча природного газа в континентальных штатах США в сентябре достигла 102,1 млрд кубических футов против рекордных 102,3 млрд кубических футов в августе.

Суточные объемы добычи природного газа, по предварительным оценкам, в четверг упали на 2,1 млрд кубических футов в день, до 10-недельного минимума 100,6 млрд кубических футов в день.

Ожидается, что температуры воздуха в США будут в основном соответствовать норме до 30 сентября, а в период 1-6 октября превысят норму.

В LSEG прогнозируют, что спрос на природный газ в США, включая экспорт, снизится до 93,7 млрд кубических футов на следующей неделе с 95,3 млрд кубических футов на этой неделе.

Поставки природного газа на семь крупнейших СПГ-терминалов за период с начала сентября выросли в среднем до 12,8 млрд кубических футов в день с 12,3 млрд кубических футов в день в августе. Максимальное значение этих поставок было достигнуто в апреле, 14 млрд кубических футов.

Вместе с тем, суточный объем поставок опустился до 3-недельного минимума 11,6 млрд кубических футов в связи с сокращением поставок на терминал Cove Point в Мэриленде, оператором которого является Berkshire Hathaway Energy.