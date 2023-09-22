МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. В пятницу цены на медь растут, однако по итогам недели они могут снизиться, сообщает Reuters. Накануне котировки металла упали до минимума почти за 4 месяца на фоне крупных запасов и роста доллара, который в свою очередь был спровоцирован вероятностью более длительного сохранения высоких процентных ставок.

К 05.27 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME выросли в цене на 0,4%, до 8229,50 доллара за тонну. В четверг цены продемонстрировали самое сильное однодневное падение в процентном выражении с начала августа и достигли минимума с 31 мая.

Октябрьские фьючерсы на медь на SHFE упали на 0,7%, до 68 220 юаней (9343,29 доллара) за тонну.

Основным негативным фактором на рынке меди является ослабление склонности к риску, вызванное намеками Федеральной резервной системы (ФРС) на сохранение жесткой денежно-кредитной политики, отметил аналитик CRU Крейг Эрлам.

Фондовые рынки находятся под давлением. Индекс доллара колеблется вблизи 6-месячного пика, а доходность казначейских облигаций выросла до 16-летнего максимума после того, как центральный банк США намекнул на возможность еще одного повышения процентных ставок в этом году и меньшую вероятность смягчения денежно-кредитной политики в 2024 году.

Запасы металла на складах, сертифицированных LME, достигли максимума с мая 2022 года, что также оказывает давление на рынок.

Увеличение запасов может усилить снижение цен, в то время как рост китайской экономики замедлился, а укрепление доллара продолжает ограничивать мировой спрос на промышленные металлы, рассуждают аналитики BMI.

Никель на LME вырос в цене на 0,7%, до 19 250 долларов за тонну, однако цены колеблются вблизи минимума с июля 2022 года. Алюминий прибавил 1%, до 2234 долларов, цинк вырос на 1%, до 2538 долларов, свинец — на 0,6%, до 2197 долларов, олово — на 0,3%, до 25 575 долларов.

Избыток предложения на мировом рынке никеля в июле составил 28 600 тонн, согласно данным Международной группы по изучению рынка никеля (INSG).