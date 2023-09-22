МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. В пятницу нефть торгуется с повышением на новостях о том, что Россия ввела временный запрет на экспорт топлива. Как сообщает Reuters, это спровоцировало опасения по поводу возможного ограничения мирового предложения и отвлекло рынки от перспектив спроса, которые могут оказаться под ударом, если центральный банк США продолжит повышать процентные ставки. Впрочем, цены на нефть все же нацеливаются на первое недельное снижение за месяц.

К 06.30 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent выросли на 46 центов, или 0,5%, до 93,76 доллара баррель. Цены на WTI выросли на 65 центов, или 0,7%, до 90,28 доллара за баррель.

По итогам недели оба контракта могут немного снизиться в цене после роста более чем на 10% по результатам трех предыдущих недель. Решение ОПЕК+ продолжать сокращение добычи подстегивало опасения по поводу ограничения мирового предложения и оказывало поддержку ценам на нефть.

"Торги проходят неровно, так как рынок разрывается между опасениями по поводу предложения, вызванными временным запретом РФ на экспорт топлива, а также риском ослабления спроса, которое может стать следствием жесткой денежно-кредитной политики в США и Европе", — отмечает Тоситака Тазава, аналитик Fujitomi Securities Co Ltd.

"В дальнейшем инвесторы будут следить за выполнением обещанного сокращения добычи ОПЕК+, а также за влиянием (потенциального) повышения процентных ставок в ФРС на спрос", — добавил он, прогнозируя, что цены на нефть WTI будут находиться в диапазоне 90-95 долларов.

Москва ввела временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива во все страны, за исключением участников Евразийского экономического союза (ЕАЭС), чтобы стабилизировать внутренний рынок топлива, сообщило в четверг правительство РФ.

Нехватка предложения, которая может побудить российских потребителей искать альтернативные источники поставок, в четверг привела к 5-процентному росту цен на печное топливо.

"Котировки нефти отскочили от сессионного минимума после новостей о (временном) запрете России на экспорт топлива, в том числе бензина. Понижательный импульс, полученный в результате жесткой риторики ФРС, сменился ростом", — отмечает Тина Тэн, аналитик CMC Markets.

"Впрочем, усиление опасений по поводу (возможной) рецессии в еврозоне может и дальше оказывать давление на нефтяной рынок", — добавляет она.

Центральный банк США в среду оставил процентные ставки без изменений, но просигнализировал о вероятности дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Ожидается еще одно повышение ключевой ставки на четверть процентного пункта до конца года, до 5,50%-5,75%.

Рынки опасаются, что дальнейшее увеличение стоимости заимствований может замедлить экономический рост и ослабить спрос на топливо. Вместе с тем, доллар подскочил до максимума с начала марта, делая нефть и другие сырьевые товары более дорогими для держателей иных валют.

Банк Англии в четверг сделал паузу в длительном цикле повышений процентных ставок, однако сообщил, что не воспринимает недавнее снижение инфляции как должное.

Европейский центральный банк, скорее всего, оставит процентные ставки без изменений на следующем заседании по денежно-кредитной политике, заявил член Управляющего совета ЕЦБ Клаас Кнот в четверг.