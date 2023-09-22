МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России считает, что минимальные продажи бензина и дизельного топлива на бирже должны быть увеличены минимум до 15%, заявила начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Елена Цышевская. В Минэнерго ждут скорого снижения цен на топливо в крупном и мелком опте

"В среднем для того, чтобы цена держалась в приемлемых условиях, на биржевом сегменте должно продаваться не менее 20% объема реализации. Это аналитические данные, с этим на самом деле Минэнерго согласно. Сейчас "минималка" в бензинах увеличена до 13%, в дизеле — до 9,5%. Мы считаем, что минимум в бензинах должен быть от 15% и выше, дизель — желательно примерно так же", — сказала она на совещании комитета Совета Федерации.