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В ФАС призвали увеличить минимальные продажи бензина и дизтоплива на бирже
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России считает, что минимальные продажи бензина и дизельного топлива на бирже должны быть увеличены минимум до 15%, заявила начальник... ПРАЙМ, 22.09.2023
энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, бензин, россия, фас, биржевые цены на топливо, торги, дизтопливо
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России считает, что минимальные продажи бензина и дизельного топлива на бирже должны быть увеличены минимум до 15%, заявила начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Елена Цышевская.
"В среднем для того, чтобы цена держалась в приемлемых условиях, на биржевом сегменте должно продаваться не менее 20% объема реализации. Это аналитические данные, с этим на самом деле Минэнерго согласно. Сейчас "минималка" в бензинах увеличена до 13%, в дизеле — до 9,5%. Мы считаем, что минимум в бензинах должен быть от 15% и выше, дизель — желательно примерно так же", — сказала она на совещании комитета Совета Федерации.