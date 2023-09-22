МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Цена бензина марок Аи-92 и Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в пятницу после вступления в силу временного запрета экспорта топлива снизилась почти на 10% и почти на 11% соответственно, дизельное топливо подешевело на 14,5%, свидетельствуют данные торгов. В Кремле прокомментировали ситуацию на топливном рынке

Марка бензина Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России за торговый день подешевела на 9,63%, до 55 925 рубля за тонну. Цена на бензин Аи-95 снизилась на 10,76%, до 59 362 рублей за тонну. Стоимость дизельного топлива по итогам торгов пятницы упала на 14,52%, до 61 431 рублей за тонну.

В сентябре цена на Аи-92 пробивала рекордную отметку в 70 508 рублей за тонну, а на Аи-95 — рекордно росла до 76 876 рублей за тонну. Что же касается дизельного топлива, то за август его цена выросла на 18,5%. И в то время как 31 июля она была ниже 57 тысяч рублей за тонну, то ещё в минувший вторник его стоимость демонстрировала рекордный рост до 75 036 рублей за тонну.

Стоимость мазута за торговый день уменьшилась на 2,91%, до 37 478 рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подешевели на 3,1%, до 26 896 рублей, авиакеросин — на 14,99%, до 68 762 рублей за тонну.

Биржевые цены на топливо в России несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Экспертами рост цен на топливо объяснялся в том числе "серым" экспортом. В качестве меры борьбы с ним предлагалось создать список специальных экспортеров топлива. Минэнерго РФ сообщало, что внесло в кабмин и администрацию президента проект указа, согласно которому право экспортировать нефтепродукты останется только у производителей.

Правительство России 21 сентября ввело временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка.