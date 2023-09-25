МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Цены на золото на европейской сессии в понедельник немного снизились. Как сообщает Reuters, доллар США продолжал укрепляться на решении Федеральной резервной системы (ФРС) о сохранении высоких процентных ставок в течение более длительного времени, но пространство для его роста остается ограниченным в преддверии выхода данных по инфляции.

Около 09.50 по Гринвичу золото на рынке спот снизилось на 0,2%, до 1920,90 доллара за унцию, тогда как фьючерсы на золото на COMEX потеряли 0,2% и торговались по 1941,60 доллара.

Золото находится в фазе консолидации после того, как котировкам не удалось удержаться выше 1930 долларов на прошлой неделе, говорит Карло Альберто де Каса, аналитик Kinesis Money. По его словам, если ФРС продолжит повышать ставки, то цены на золото могут испытать понижательное давление в сторону ключевого психологического уровня 1900 долларов.

Серебро на рынке спот подорожало на 0,3%, до 23,48 доллара за унцию. Платина снизилась на 0,8%, до 919,17 доллара, а палладий упал на 0,6%, до 1241.98 доллара.

"Снижение импорта палладия в Китай в результате возможного расходования имеющихся запасов может оказаться еще одним фактором, оказывающим давление на котировки, наряду с замещением палладия платиной при производстве автомобильных катализаторов", — говорится в аналитической записке UBS.

Палладий весьма чувствителен к росту популярности электромобилей и вытеснению с рынка в Европе автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, учитывая, что на долю автомобилестроения приходится почти 90% от общего потребления этого металла, добавляют аналитики.