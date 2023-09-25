МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Котировки золота в понедельник остаются в пределах узкого диапазона, тогда как доллар США и доходность казначейских облигаций укрепляются на склонности Федеральной резервной системы (ФРС) к сохранению жесткой денежно-кредитной политики, сообщает Reuters.

Около 13.56 по Гринвичу золото на рынке спот торговалось без изменений, по 1925,77 доллара за унцию, тогда как фьючерсы на золото упали на 0,2%, до 1942,40 доллара.

"Несколько боле жесткая риторика ФРС и других центральных банков мира в настоящее время оказывает давление на котировки золота", хотя некоторые признаки стресса экономики обеспечивают рынку поддержку, отметил Эверетт Миллман, главный рыночный стратег-аналитик Gainesville Coin.

Он ожидает, что золото будет торговаться в пределах диапазона 1910-1950 долларов до конца текущего квартала.

В пятницу руководители ФРС предупредили рынки о возможности дальнейшего повышения ставок. По итогам сентябрьского заседания центральный банк сохранил денежно-кредитную политику без изменений, однако три члена Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США не смогли согласиться с тем, что в борьбе с инфляцией одержана победа.

Повышение процентных ставок ослабляет привлекательность номинированного в долларах золота, которое не приносит гарантированного дохода.

Индекс доллара прибавил 0,4%, а доходность 10-летних казначейских облигаций близка к 16-летним максимумам.

"Мой базовый прогноз состоит в том, что золото достигнет нового исторического максимума в 2024 году, если последует хотя бы умеренная рецессия мировой экономики. В случае начала рецессии ФРС придется поспешить с понижением ставок", — говорит Миллман.

Фокус внимания инвесторов теперь сдвигается в сторону индекса цен расходов на личное потребление (PCE) в США, которому ФРС отдает предпочтение как индикатору инфляции. Этот индекс будет опубликован 29 сентября.

Отражением настроений инвесторов является то, что объем золота в держании крупнейшего в мире золотого биржевого фонда SPDR Gold Trust уменьшился до минимального уровня с января 2020 года.

Серебро на рынке спот подешевело на 0,1%, до 23,50 доллара за унцию. Платина снизилась на 1,1%, до 916,22 доллара, а палладий упал на 0,6%, до 1241,14 доллара.

"Снижение импорта палладия в Китай в результате возможного расходования имеющихся запасов может оказаться еще одним фактором, оказывающим давление на котировки, наряду с замещением палладия платиной при производстве автомобильных катализаторов", — говорится в аналитической записке UBS.