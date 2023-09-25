МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Цены на нефть в понедельник перешли к снижению в ходе волатильных торгов на фоне ослабления ограничений на экспорт топлива из России, сообщило агентство Reuters. Ранее в ходе сессии котировки повышались ввиду перспектив более ограниченного предложения.

Около 14.33 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent снизились в цене на 30 центов, до 92,97 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI подешевели на 30 центов, до 92,97 доллара за баррель.

Котировки находятся под давлением на фоне роста индекса доллара в понедельник к максимуму с ноября 2022 года. Укрепление доллара делает нефть, деноминированную в американской валюте, более дорогой для держателей других валют и ограничивает спрос.

"Мы наблюдаем нежелание инвесторов рисковать из-за укрепления доллара", — отметил Фил Флинн из Price Futures Group.

В понедельник информагентство IRNA сообщило о взрыве на НПЗ Bandar Abbas, расположенном на юге страны, после утечки.