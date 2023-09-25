МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Российский рубль в понедельник укрепился против евро и торговался почти без изменений против доллара США, сообщает Reuters. На этой неделе рубль должен получить некоторую поддержку ввиду того, что компаниям будут нужны рубли для осуществления налоговых выплат в конце месяца.

По состоянию на 14.52 по Гринвичу пара доллар США/российский рубль торговалась практически без изменений по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии, по 96,24. Пара евро/рубль снизилась до 101,98.

Евро достиг минимума с 16 марта против доллара на фоне предположений о том, что Европейский центральный банк вряд ли продолжит повышать процентные ставки. Между тем Федеральная резервная система на прошлой неделе указала на склонность к ужесточению денежно-кредитной политики.

В четверг правительство России объявило о введении с 1 октября новых экспортных пошлин, привязанных к курсу рубля против доллара США, которые будут действовать до конца следующего года.

Эта мера, по данным семи источников Reuters, должна принести дополнительные налоговые поступления в размере 600 млрд рублей (6,23 млрд долларов), и поддержать национальную валюту.

Новые пошлины не будут применяться, если рубль укрепится до 80 за доллар, но в противном случает будут составлять 4%-7%. Максимальная ставка будет применяться, если рубль ослабнет до уровней более 95 за доллар.

Российские фондовые индексы в понедельник снизились. Долларовый индекс РТС упал на 0,5%, до 995 пунктов. Рублевый индекс Мосбиржи опустился на 0,4%, до 3036 пунктов.