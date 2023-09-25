МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на природный газ в понедельник стабилизировались на фоне устойчивого спроса и ожиданий некоторого снижения добычи, сообщило агентство Reuters. Между тем на рынке начинается сезон закачки.

Спрос на электроэнергию в сезон закачки, как правило, становится более умеренным в преддверии сезона отопления.

"По-прежнему наблюдается значительное потребление природного газа со стороны электростанций, несмотря на снижение спроса на электроэнергию… в конце лета и в начале осени", — отметил Роберт ДиДона из Energy Ventures Analysis.

"В следующие 30 дней цены будут держаться в очень узком диапазоне. Волатильность, вероятно, будет низкой, если не будет наблюдаться сильных погодных изменений", — добавил он.

Около 16.11 по Гринвичу октябрьские фьючерсы на природный газ на NYMEX торговались у флэтовой линии, по 2,651 доллара за млн БТЕ.

По данным LSEG, средняя добыча природного газа в континентальных штатах США в сентябре достигла 102,1 млрд кубических футов в день против рекордных 102,3 млрд кубических футов в день в августе.

В ближайшие месяцы добыча природного газа может снизиться из-за сокращения буровой активности. Так, по данным Baker Hughes, число действующих нефтегазовых буровых установок в США на отчетной неделе сократилось впервые за три недели.

Согласно данным, число действующих нефтяных буровых установок в США на отчетной неделе снизилось на 8 единиц и составило 507 единиц (минимум с февраля 2022 года), а число действующих газовых буровых установок упало на 3 единицы, до 118 единиц.

Аналитики Ritterbusch and Associates по-прежнему ожидают, что добыча будет постепенно увеличиваться в этом и в следующем году, что будет оказывать давление на котировки, несмотря на периодические похолодания.