МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Цены на нефть снизились во вторник в Азии на опасениях относительно того, что спрос на нефть ослабнет на фоне приверженности центральных банков сохранению процентных ставок на более высоком уровне в течение более длительного времени. В то же время ожидается, что предложение на мировом рынке нефти останется ограниченным, сообщает Reuters.

Около 06.30 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent торговались с понижением на 87 центов, по 92,42 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI потеряли 87 центов, до 88,81 доллара за баррель.

"Опасения относительно рецессии мировой экономики, вероятно, вновь будут доминировать на рынке нефти, учитывая стремительный рост доходности гособлигаций США на фоне жесткой риторики Федеральной резервной системы (ФРС)", — сказала Тина Тенг, рыночный стратег-аналитик CMC Markets.

Представители ФРС США и Европейского центрального банка в последние несколько дней подтвердили приверженность борьбе с инфляцией. Они просигнализировали, что процентные ставки могут оставаться высокими в течение более длительного времени, чем предполагалось ранее. Увеличение стоимости заимствований тормозит рост экономики, и это негативно отражается на спросе на нефть.

В понедельник в рейтинговом агентстве Moody's Investors Service заявили, что приостановка работы правительства США негативно отразится на кредитном рейтинге страны. Месяцем ранее агентство Fitch снизило кредитный рейтинг США на фоне кризиса, спровоцированного достижением потолка госдолга.

Ситуация в секторе недвижимости Китая способствует ухудшению настроений на рынке, отметила Тенг. В понедельник компания Evergrande сообщила о пропуске выплаты купона по облигациям, что усугубило пессимизм инвесторов в отношении сектора, который ранее в течение длительного времени служил одним из драйверов роста экономики КНР.

Предложение на рынке нефти остается ограниченным, так как Саудовская Аравия и Россия продлили срок дополнительного добровольного сокращения добычи до конца года. В то же время Москва в понедельник ослабила временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива, который должен стабилизировать внутренний рынок.

В воскресенье в Китае начнется ежегодный праздничный период, и цены на нефть могут получить поддержку в условиях оживления туристической активности и повышения спроса на нефтепродукты.

С июня цены на нефть прибавили примерно 30%, чему преимущественно способствовало ограничение предложения. Вероятно, это внесет негативный вклад в рост мирового ВВП во 2-й половине 2023 года в размере 0,5 процентного пункта, полагают в JP Morgan.

Однако "этого недостаточно для того, чтобы создать угрозу росту как таковому", добавляют аналитики.

"Мы ожидаем, что средняя цена барреля нефти в 4-м квартале 2023 года достигнет пика на уровне 94 доллара, прежде чем ОПЕК ослабит ограничения добычи", — полагает Баден Мур из National Australia Bank.