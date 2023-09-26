МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Цены на большинство цветных металлов снижались во вторник в Азии. Как сообщает агентство Reuters, укрепление доллара США и проблемы сектора недвижимости Китая негативно отразились на настроениях участников рынка.

Наиболее активно торгующиеся ноябрьские фьючерсы на медь на SHFE упали на 0,9%, до 67 270 юаней за тонну, по состоянию на 04.03 по Гринвичу.

Алюминий на SHFE снизился на 0,3%, никель потерял 0,7%, свинец подешевел на 0,5%, а олово — на 1,5%.

Доллар достиг 10-месячного максимума против корзины других основных валют, а доходность гособлигаций США выросла до 16-летнего пика.

Укрепление доллара делает цветные металлы менее доступными для держателей иных валют.

"Это негативный фактор для всех рискованных активов. Спрос на физическом рынке металлов остается низким, а значит, контанго увеличивается", — сказал один из трейдеров.

Вслед за сообщениями о том, что компания Evergrande не может выпустить новые облигации из-за продолжающегося расследования в отношении ее основного китайского подразделения, поступили сообщения о неспособности компании вовремя выплатить купон по облигациям.

Сектор недвижимости Китая является одним из ключевых драйверов спроса на цветные металлы. Инвесторы и трейдеры надеялись на то, что восстановление активности на рынке жилья КНР подстегнет потребление металлов.

Совокупные запасы меди на складах LME и SHFE выросли почти на 60% за последние два месяца и в пятницу достигли 218 065 тонн, оказывая дальнейшее давление на цены.

Медь на физическом рынке по отношению к трехмесячным фьючерсам на LME торгуется с дисконтом в размере 70,10 доллара за тонну, что является максимумом с 1992 года.

Трехмесячные фьючерсы на медь на LME упали на 0,1%, до 8 139 долларов за тонну. Алюминий потерял 0,2%, до 2 229 долларов, никель снизился на 0,1%, до 19 095 долларов, цинк же подорожал на 0,6%, до 2 546 долларов. Свинец торговался с понижением на 0,4%, по 2 189 долларов, а олово подешевело на 0,2%, до 25 850 долларов.