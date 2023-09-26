МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Доллар США во вторник обновил 10-месячный максимум против корзины других основных валют на фоне роста доходности казначейских облигаций до самого высокого уровня с октября 2007 года, в то время как японская иена продолжила снижаться на территорию, грозящую интервенциями, передает Reuters.

Президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари сказал в понедельник, что, учитывая силу американской экономики, процентные ставки, вероятно, придется поднять выше и удерживать на этом уровне до тех пор, пока инфляция не вернется к целевому уровню 2%.

Его комментарии поддержали рост доходности гособлигаций США. Во вторник доходность 10-летних казначейских бумаг, традиционно влияющая на стоимость заимствований по всему миру, достигла 4,566%.

Рост доходности гособлигаций США повысил привлекательность американского доллара, индекс которого поднялся до 106,2, самой высокой отметки с конца ноября 2022 года. На момент написания статьи этот индекс, отражающий динамику американской валюты против других основных валют, находился на 0,11% выше уровня закрытия предыдущего дня, на 106,07.

Пара евро/доллар США торговалась без изменений, по 1,0588. Ранее она достигала минимума с марта на отметке 1,057.

"Доллар просто не остановить, это совершенно поразительно, — говорит Джо Таки, главный валютный аналитик Argentex. — Исключительности США очень трудно что-то противопоставить, мы последовательно получаем оттуда сильные данные".

Ралли доллара усиливает давление на японскую иену, которая во вторник впервые с октября 2022 года упала ниже отметки 149, до 149,19 иены за доллар. На момент написания статьи пара доллар США/японская иена торговалась с повышением на 0,12%, по 149,06.

Иена медленно, но неумолимо движется к отметке 150 за доллар, которая рассматривается трейдерами как вероятная красная линия для Министерства финансов Японии, чьи предупреждения о возможном вмешательстве в последние недели усилились. Трейдеры следят за встречей политических лидеров и представителей Банка Японии во вторник.

Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки заявил во вторник, что власти не исключают никаких вариантов действий, чтобы противостоять чрезмерной волатильности на валютном рынке, тогда как управляющий Банка Японии Кадзуо Уэда в понедельник сказал, что центральный банк продолжит работать в тесном сотрудничестве с правительством в валютной сфере.

"Вероятность интервенции остается высокой, — отмечает Адам Коул, главный валютный стратег-аналитик RBC. — Наша модель оценивает ее примерно в 20%".

Пара британский фунт/доллар США во вторник опускалась до минимума с середины марта 1,2168, а на момент написания статьи торговалась с понижением на 0,34%, по 1,2171. Давление на фунт оказывают принятое на прошлой неделе решение Банка Англии оставить ключевую ставку на уровне 5,25%, а также череда слабых экономических данных. Вторник — годовщина с момента обвала фунта до рекордного минимума 1,0327 доллара США, спровоцированного презентацией катастрофического бюджета Лиз Трасс, занимавшей тогда пост премьер-министра Великобритании.

Пара доллар США/швейцарский франк выросла до максимума с марта 0,915 после того, как центральный банк Швейцарии на прошлой неделе неожиданно сохранил краткосрочные ставки без изменений.