МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Доллар США в среду вырос до 10-месячного максимума против других основных валют, подтолкнув евро и британский фунт к шестимесячным минимумам, а иену — еще ближе к черте, достижение которой может повлечь интервенцию. Поддержку американской валюте оказывает перспектива более продолжительного сохранения высоких ставок в США, передает Reuters.

Казначейские облигации стабилизировались после недавнего активного падения, тогда как их доходность остается около максимумов за 16 лет, что поддерживает спрос на доллар.

На момент написания статьи пара евро/доллар США торговалась с понижением на 0,1%, по 1,0567. Ранее в ходе сессии пара опускалась до шестимесячного минимума 1,0555. Евро нацелен на завершение квартала падением более чем на 3%, что станет его худшим квартальным результатом за год.

Пара британский фунт/доллар США также торговалась с понижением на 0,1%, по 1,2149. Ранее в среду она достигала шестимесячного минимума 1,2135. По итогам квартала фунт может потерять более 4%.

Индекс доллара достиг 10-месячного максимума 106,32.

"Сейчас очевидно, что рынки ожидают, что доходность в США будет оставаться более высокой в течение более длительного периода, — говорит Дейн Цеков, старший валютный стратег-аналитик Nordea. — Это основной драйвер для доллара",

"Прошло довольно много времени с тех пор, как доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла 4,5%", — отмечает он.

В последние дни руководители ФРС отмечали возможность того, что центральному банку придется и дальше повышать процентные ставки после того, как на прошлой неделе он сохранил их без изменений, но более отчетливо обозначил свою склонность к проведению жесткой денежно-кредитной политики.

В результате доходность казначейских облигаций США достигла многолетних максимумов, поскольку денежные рынки скорректировали свои ожидания относительно того, где ставки в США могут достичь пика. Также на рынках ожидают, что денежно-кредитные условия останутся более жесткими дольше, чем первоначально предполагалось.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США на момент написания статьи составляла 4,503% после достижения 16-летнего максимума 4,566% на предыдущей сессии. Доходность двухлетних облигаций составила 5,047%.

Высокая доходность американских облигаций создает проблемы для иены, которая подросла до 149,06 за доллар после падения до 11-месячного минимума 149,185 во вторник.

Пара доллар/иена обычно крайне чувствительна к колебаниям доходности долгосрочных казначейских облигаций США, особенно 10-летних.

Медленное, но неуклонное приближение иены к психологическому уровню 150 за доллар заставляет трейдеров быть настороже в отношении любых признаков вмешательства со стороны японских властей, поскольку официальные лица усиливают свою риторику против падающей валюты.

Порог 150 рассматривается финансовыми рынками как красная линия, которая подтолкнет японские власти к интервенции, как это было в прошлом году.

"Базовое повышательное давление (на пару доллар/иена) со стороны доходности облигаций слишком велико, чтобы его игнорировать", — говорит Элвин Тан, главный валютный стратег-аналитик RBC Capital Markets по Австралии.

"Даже если интервенция состоится, она не приведет к устойчивому падению доллара против иены, если только доходность облигаций также не начнет существенно снижаться", — считает он.

Опубликованные в среду протоколы июльского заседания Банка Японии показали, что его руководители согласились с необходимостью сохранять крайне мягкую денежно-кредитную политику, но разделились во мнениях в вопросе о том, как скоро центральный банк может отказаться от отрицательных процентных ставок.

Что касается других рынков, то пара австралийский доллар/доллар США упала 0,30%, до 0,6380, почти не отреагировав на данные, указавшие на ускорение инфляции в Австралии в августе. Впрочем, на рынках этого ожидали.

"Сегодняшний отчет (по инфляции), на мой взгляд, ничего не изменит в планах Резервного банка Австралии, который на следующем заседании, вероятно, оставит ключевую процентную ставку на уровне 4,1%", — говорит Мэтт Симпсон, старший рыночный аналитик City Index.

Шведская крона не поддалась на недавний тренд, в целом укрепившись против доллара США и евро, когда центральный банк Швеции объявил, что частично защитит свои валютные резервы для понижения рисков.

"Новость о том, что Риксбанк будет хеджировать некоторые из своих резервов стала неожиданной, и она стала драйвером для кроны на этой неделе", — отмечает Цеков из Nordea.

На момент написания статьи пара доллар США/шведская крона торговалась по 11,014. С начала недели пара упала более чем на 1% на этой неделе, нацелившись на самое сильное недельное падение с середины июля.