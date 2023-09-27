МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США восстанавливаются, сообщает Reuters. Снижение доходности гособлигаций поддержало акции компаний с крупной капитализацией. Инвесторы также ждут развития событий вокруг финансирования правительства США и данные по инфляции, которые выйдут на этой неделе и дадут представление о курсе денежно-кредитной политики ФРС.

Снижение доходности 10-летних казначейских облигаций США дало передышку акциям роста с крупной капитализацией, в том числе бумагам Apple, Microsoft, Tesla и Alphabet, которые теперь растут на премаркете на 0,4%-0,6%.

Акции Amazon.com выросли на 0,2% после вчерашней распродажи, последовавшей за антимонопольным иском Федеральной торговой комиссии.

На момент написания статьи e-mini на DJIA выросли на 108 пунктов, или 0,32%, e-mini на S&P 500 выросли на 18 пунктов, или 0,42%, а e-mini на Nasdaq 100 — на 61 пункт, или 0,41%.

Все три основных индекса вчера упали более чем на 1%, а доходность 10-летних казначейских облигаций держалась у многолетних максимумов. Инвесторы обдумывали перспективы длительного сохранения процентных ставок на высоком уровне и экономические последствия этого.

Тем временем рынки готовятся к новой волне волатильности. Законодатели прогнозируют сохранение процентных ставок на повышенном уровне до конца 2024 года, что оказало поддержку доходности гособлигаций, которые чутко реагируют на прогнозы процентных ставок и считаются безрисковыми ввиду гособеспечения.

S&P 500 и Nasdaq, по-видимому, ждет худший в этом году результат за месяц. Все три индекса, включая DJIA могут также завершить квартал в минусе — впервые в этом году.

Между тем данные говорят о замедлении снижения прибыли в промышленном секторе Китая ввиду господдержки, а центробанк страны пообещал усилить экономическое восстановление.

Инвесторы также ждут данные по заказам на товары длительного пользования за август, которые выйдут в 12.30 по Гринвичу. В течение недели выйдут данные по ВВП за 2-й квартал и ежемесячный ценовой индекс затрат на личное потребление. Ожидаются и комментарии главы ФРС США Джерома Пауэлла.

Согласно инструменту FedWatch компании CME, трейдеры предполагают 81%-ную вероятность сохранения ставок без изменений в ноябре и 64%-ную вероятность такого сценария в декабре. Снижение ставки на 25 б. п. ожидается в марте, а в июне и июле такая вероятность оценивается более чем в 34%.

Что касается политических новостей, во вторник сенат США сделал шаг к принятию двухпартийного законопроекта по предотвращению прекращения работы правительства в воскресенье. Палата представителей, вероятно, будет продвигать меры, поддерживаемые республиканцами. Тупик, в который зашли партии, стал омрачать прогнозы Уолл-стрит относительно кредитного положения США.

Что касается акций отдельных компаний, бумаги Rivian Automotive выросли на 1,8% на фоне планов использования моделей подписки для монетизации разных функций автомобилей.