МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на сою и кукурузу в Чикаго в среду укрепились, так как инвесторы закрывали часть позиций после достижения котировками минимумов, ожидая выхода пристально отслеживаемых данных по запасам зерновых в США, сообщает Reuters.

Пшеница подешевела, так как признаки обильных поставок из Причерноморья нивелировали опасения относительно предложения украинских зерновых и появления неофициальной минимальной цены на российскую пшеницу на экспортном рынке.

Минсельхоз США представит ежеквартальный отчет по запасам зерновых в конце недели. Он позволит оценить перспективы предложения, учитывая, что на рынок начинают поступать кукуруза и соя нового урожая.

"Рынок ожидает выхода данных по запасам, демонстрируя некоторую склонность к покупкам на текущих уровнях", — сказал один из трейдеров в Сингапуре.

Обильное предложение кукурузы и сои из Бразилии, а также значительный избыток российской пшеницы на экспортном рынке ограничивают пространство для роста цен на американские зерновые и сою.

Наиболее активно торгующиеся контракты на кукурузу на CBOT около 11.16 по Гринвичу выросли на 0,4%, до 4,81 3/4 доллара за бушель. Ранее они достигли самого высокого почти за две недели уровня в рамках восстановления с 3-летнего минимума, до которого котировки опустились на предыдущей неделе.

Соя выросла в цене на 0,6%, до 13,10 доллара за бушель, получая дополнительную поддержку со стороны ралли цен на пальмовое масло. В начале недели контракты на сою торговались на минимумах более чем за полтора месяца.

Пшеница на CBOT подешевела на 0,3%, до 5,87 1/2 доллара за бушель.

Трейдеры оценивают предложения, представленные в рамках тендера на закупку пшеницы, который проводит Египет.

Украинская пшеница предлагается по самой низкой цене на условиях FOB, тогда как российское зерно вновь торгуется по единой цене, которая, как полагают трейдеры, соответствует неофициальному минимальному порогу, установленному правительством РФ.

Чрезвычайно низкие цены на российскую пшеницу по-прежнему обсуждаются на рынке, тогда как во вторник появились сообщения о том, что Москва обсуждает поставки пшеницы в Египет в рамках межправительственного соглашения.

Некоторую поддержку рынку пшеницы и другим зерновым рынкам оказывают опасения относительно того, что засушливая погода негативно отразится на урожайности культур, особенно в Южном полушарии.

"Феномен Эль-Ниньо подтвержден, и он может оказаться сильным, а также подстегнуть рост цен на продукты питания, так как риски засухи в Юго-Восточной Азии, Австралии, Бразилии и Колумбии усугубляются", — отметили аналитики Saxo Bank.