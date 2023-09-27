МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на природный газ в США выросли на торгах в среду на 2% до недельного максимума. Как сообщает Reuters, поддержку котировкам оказывают прогнозы более высокого спроса в ближайшие две недели, чем ранее ожидалось. Кроме того, сократилась суточная добыча.

К 12.50 по Гринвичу октябрьские фьючерсы на газ на NYMEX подорожали на 4 цента, или 1,5%, до 2,696 доллара за млн БТЕ. Это наивысшая отметка для котировок на закрытии с 20 сентября. Они могут завершить на положительной территории четвертую сессию подряд — это произойдет впервые с середины сентября. Среда — последний день, когда октябрьские фьючерсы являются ближайшими. Ноябрьские фьючерсы поднялись в цене на 5 центов, до 2,9 доллара за млн БТЕ.

Сравнительно слабая динамика фьючерсов на природный газ в последние недели способствовала снижению исторической или же 30-дневной волатильности до 50,6%, самого низкого уровня с апреля 2022 года.

В феврале 2022 года историческая волатильность достигла рекордного максимума 177,7%, а в июне 1991 года — рекордного минимума 7,3%. За истекший период 2023 года историческая волатильность в среднем составляет 76,7% против рекордного максимума 92,8%, достигнутого в 2022 году, и пятилетнего (2018-2022 годы) среднего значения 57,9%.

По данным LSEG, средняя добыча природного газа в континентальных штатах США в сентябре уменьшилась до 102,0 млрд кубических футов в день с рекордных 102,3 млрд кубических футов в день в августе.

Суточная добыча, как предполагают предварительные оценки, сократилась за два последних дня на 2,6 млрд кубических футов в день, до 5-месячного минимума 99,4 млрд кубических футов в день в среду. Впрочем, трейдеры оговаривают, что предварительные данные зачастую корректируются впоследствии.

Ожидается, что температуры воздуха в США будут в основном превышать норму как минимум до 12 октября.

В LSEG прогнозируют, что спрос на природный газ в США, включая экспорт, вырастет до 95,5 млрд кубических футов в день на предстоящей неделе с 95,1 млрд кубических футов в день на текущей неделе. Рост спроса обусловлен ожидаемым увеличением экспорта СПГ и трубопроводного газа. Эти прогнозы превышают опубликованные аналитиками во вторник оценки.

Поставки трубопроводного газа в Мексику за истекший период сентября в среднем составили 7,2 млрд кубических футов в день против 7,1 млрд кубических футов в день в августе, согласно данным LSEG.

Поставки природного газа на семь крупнейших СПГ-терминалов за период с начала сентября выросли в среднем до 12,5 млрд кубических футов в день с 12,3 млрд кубических футов в день в августе. Максимальное значение этих поставок было достигнуто в апреле, на уровне 14 млрд кубических футов в день.

Суточный объем поставок, как предполагается, вырастет в среду с 9-месячного минимума 9,8 млрд кубических футов в день до 10,4 млрд кубических футов в день. Проседание добычи во вторник было обусловлено закрытием 20 сентября на 2-недельные регламентные работы СПГ-терминала Cove Point в Мэриленде, оператором которого является Berkshire Hathaway Energy. Некоторое сокращение объема поставок зафиксировано и на других терминалах, в том числе Sabine Pass и Corpus Christi.

США могут стать крупнейшим поставщиком СПГ в мире в 2023 году, обогнав нынешних лидеров — Австралию и Катар. Эскалация напряженности на Украине привела к нарушению цепочек поставок, введению санкций, значительному повышению цен на газ и увеличению спроса на американский СПГ.

Фьючерсы на газ с поставкой из терминала TTF торговались примерно по 12 долларов за млн БТЕ, а азиатские контракты Japan Korea Marker (JKM) — по 15 долларов за млн БТЕ.