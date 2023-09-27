МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. В среду котировки нефти выросли примерно на 3% на фоне более крупного, чем ожидалось, сокращения коммерческих запасов нефти в США, сообщило агентство Reuters. Это усилило опасения по поводу ограничения предложения в условиях снижения добычи ОПЕК+.

Котировки фьючерсов на нефть Brent преодолели отметку 97 долларов и около 15.40 по Гринвичу торговались с повышением на 2,55 доллара, по 96,51 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI выросли на 3,16 доллара, до 93,54 доллара за баррель. Оба контракта достигли самого высокого внутридневного уровня этого года.

По данным Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в США на неделе 16-22 сентября упали на 2,2 млн баррелей, до 416,3 млн баррелей. Аналитики, опрошенные Reuters, в среднем прогнозировали падение на 320 000 баррелей.

Запасы нефти в терминале Кушинга (штат Оклахома) упали на 943 000 баррелей по сравнению с предыдущей неделей, до минимума с июля 2022 года на отметке 22 млн баррелей, сообщили в EIA.

"Главной новостью стало изменение запасов в терминале Кушинга, и именно она содействует общему ралли на (нефтяном рынке). Больше всего трейдеры обеспокоены тем, что запасы в Кушинге приближаются к многомесячным минимумам. Это бычий сигнал для цен на нефть", — отмечает Дэннис Кисслер, старший вице-президент BOK Financial.

"Рынок перекуплен и явно нуждается в коррекции", — предупреждает он.

Запасы нефти в Кушинге приближаются к историческому минимуму ввиду активного потребления нефтепереработчиками и высокого экспортного спроса. Это провоцирует опасения относительно качества оставшейся в терминале нефти и создает риски падения запасов ниже минимально допустимых значений.

Сокращение коммерческих запасов в США пришлось на период, когда Саудовская Аравия и Россия, входящие в ОПЕК+, продлили добровольное дополнительное снижение добычи в совокупности на 1,3 млн баррелей в день до конца года. В связи с этим рынки обеспокоены возможным ограничением предложения с наступлением зимы.

"Мировое предложение будет оставаться ограниченным до тех пор, пока (страны) не решат нарастить добычу", — считает Оле Хансен из Saxo Bank.

Нехватка свободных баррелей, готовых к немедленной поставке, отражается в ценах. Так, премия, с которой предлагаются ближайшие контракты на нефть WTI по сравнению с фьючерсами со сроком исполнения на месяц позже, достигла почти 2 долларов.

Дисконт, с которым нефть WTI торгуется по сравнению с нефтью Brent, также сузился до минимума с конца апреля.