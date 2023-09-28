МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Цены на нефть в США продолжают повышаться, и бэквордация на рынке усилилась на фоне сокращения запасов в терминале Кушинга в штате Оклахома, сообщает Reuters.

Несомненно, предложение на мировом рынке бензина стало более ограниченным с начала 3-го квартала на фоне сокращения добычи Саудовской Аравии и России, а также улучшения перспектив экономики США.

Между тем наиболее быстро и значительно сократись запасы в терминале Кушинга, штат Оклахома, на что также указывает рост фьючерсов.

Снижение запасов нефти в других регионах США и других крупных потребителях нефти в Европе и Азии было более умеренным.

Сильная бэквордация, вероятно, сохранится до экспирации ближайших контрактов 20 октября и/или до начала увеличения запасов в терминале Кушинга.

По состоянию на 27 июня на рынке наблюдалось контанго — с премией в размере 8 центов торговались 6-месячные контракты по сравнению с ближайшими фьючерсами, что свидетельствовало об избыточном предложении. Однако затем ситуация изменилась. По состоянию на 1 сентября с премией в размере 4 долларов торговались уже ближайшие контракты, а к моменту написания настоящей статьи эта премия достигла 10 долларов.

Неожиданное уменьшение физического предложения нефти в Кушинге совпало по времени с дополнительным сокращением добычи Саудовской Аравией и Россией с начала июля. Это решение приведет — при полной реализации — к уменьшению предложения на рынке на 125 млн баррелей к концу сентября и на 245 млн баррелей к концу декабря по сравнению с текущими уровнями.

Запасы в терминале Кушинга уменьшались по итогам 12 из последних 13 недель, так что с 23 июня они сократились на 21 млн баррелей.

В результате, запасы здесь оказались на 19 млн баррелей (-46% или —1,24 стандартного отклонения) ниже предыдущего 10-летнего сезонного среднего значения, в то время как в конце июня дефицит составлял лишь —1 млн баррелей (-2%, или —0,06 стандартного отклонения).

Запасы в терминале Кушинга находятся сейчас на минимальном уровне для данного времени года с 2014 года, причем ранее они опускались до таких отметок в 2008 году. Тогда фьючерсы торговались по 121 и 148 долларов (с коррекцией на инфляцию) соответственно.

Коммерческие запасы нефти в других регионах страны падали 8 из 13 последних недель, в совокупности снижение с 23 июня составило лишь 17 млн баррелей.

По состоянию на 23 июня запасы в Кушинге составляли менее 10% от общего объема нефти в хранилищах США, однако с тех пор на них же пришлось почти 60% общего сокращения запасов в стране.

К 22 сентября совокупный объем запасов нефти в США был лишь на 2 млн баррелей (- 0,5% или —0,04 стандартного отклонения) ниже 10-летнего сезонного среднего уровня.

Между тем к 19 сентября хедж-фонды сократили объем открытых коротких позиций по фьючерсам на NYMEX до 20 млн баррелей, тогда как 27 июня он составлял 136 млн баррелей.

Закрытие коротких позиций ускорило и усилило рост котировок ближайших фьючерсов и, соответственно, содействовало расширению бэквордации.