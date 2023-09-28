МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Цены на золото в четверг достигли 6-месячного минимума, так как ожидания сохранения стоимости заимствований в США на более высоком уровне в течение более длительного времени поумерили привлекательность этого драгоценного металла. Как сообщает Reuters, в фокусе внимания рынка находятся данные по инфляции, которые могут оказать влияние на денежно-кредитную политику Федеральной резервной системы (ФРС).

Около 14.42 по Гринвичу золото на рынке спот снизилось на 0,3%, до 1868,27 доллара за унцию, минимума с марта. Фьючерсы на золото на COMEX потеряли 0,3% и торговались по 1885,40 доллара.

Более высокие процентные ставки уменьшают привлекательность золота как инструмента хеджирования инфляционных рисков, и цены на золото могут опуститься до 1800 долларов за унцию, полагает Даниэль Павилонис, старший рыночный стратег-аналитик RJO Futures.

Доходность казначейских облигаций достигла 16-летнего пика, что увеличило альтернативные издержки владения золотом. В то же время доллар США немного снизился, и это ограничило пространство для падения цен на золото.

Котировки золота сдержанно отреагировали на данные, указывающие на довольно сильные темпы роста экономики США во 2-м квартале 2023 года. Еще один еженедельный отчет свидетельствовал о несколько менее высоком росте числа первичных заявок на пособие по безработице в США.

Фокус внимания рынка теперь смещается в сторону индекса цен расходов на личное потребление (PCE), который будет представлен в пятницу. Он является наиболее предпочитаемым ФРС индикатором инфляции.

"Если индекс PCE окажется действительно высоким, то это будет плохой новостью для рынка металлов, так как необходимость дальнейшего повышения процентных ставок станет более насущной", — добавил Павилонис.

Серебро на рынке спот выросло в цене на 0,5%, до 22,62 доллара за унцию.

"Следующей целью для медведей на рынке серебра станет закрытие торгов ниже сильной поддержки 22,0 доллара", — отметил Джим Уикофф, старший аналитик Kitco Metals.

Платина торговалась с повышением на 1,6%, по 901,39 доллара, а палладий вырос на 2,8%, до 1255,36 доллара.