МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Введение "мембраны" на валютном рынке является шагом назад — это уже было в Советском Союзе, а отсутствие конвертируемости может нанести серьезный ущерб экономике, заявил глава Сбербанка Герман Греф. Глава ВТБ предрек доллар по 250 рублей из-за решения ЦБ

"Я не поддерживаю, считаю, что это шаг назад. Это было уже в Советском Союзе, это означает отсутствие конвертируемости. Любое отсутствие конвертируемости — это огромный ущерб для экономики", — сказал журналистам Греф в кулуарах форума "Эко Алтай. Нить природы".

Министр экономического развития РФ Максим Решетников в связи с ситуацией на валютном рынке 25 сентября поднял вопрос о том, что из-за активного развития платежей в нацвалютах сформировался по сути рынок офшорных рублей, которые обращаются за границей и вовлекаются в валютные игры против рубля. По его мнению, России нужно создавать некий аналог китайской модели — "мембраны" между внутренним и внешним рынками рублей. При этом он отдельно отметил, что речи о двух курсах ни в коем случае не идет.

ЦБ во вторник, комментируя предложение Решетникова, заявил, что ограничения на движение капитала уместны в качестве краткосрочных мер реагирования при значительных рисках финансовой стабильности. Тогда регулятор отметил, что сегментированность валютного рынка приведет к множественности курсов и негативным последствиям для финансового рынка в целом. Позже глава ЦБ Эльвира Набиуллина подчеркнула, что Россия не может напрямую применять китайский опыт в своей финансовой системе: это будет движение назад с точки зрения свободы финансового рынка.