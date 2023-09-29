МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Котировки нефти в пятницу продолжают повышаться, нацеливаясь примерно на 3-процентный рост по итогам этой недели ввиду ограниченного предложения в США и ожиданий высокого спроса на топливо в Китае в период "Золотой недели", сообщает Reuters.

Около 12.08 по Гринвичу фьючерсы на нефть WTI выросли в цене на 1,31 доллара, или 1,43%, до 93,02 доллара за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на нефть Brent подорожали на 88 центов, или 0,92%, до 92,26 доллара за баррель. Экспирация этих контрактов произойдет позднее в пятницу. Декабрьские фьючерсы выросли в цене на 97 центов, или 1,04%, до 94,07 доллара за баррель.

Стоимость российского бензина и дизтоплива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (SPIMEX) в пятницу немного снизилась.

Средняя цена нефти Brent в 4-м квартале, вероятно, составит 89,85 доллара за баррель, а в 2024 году — 86,45 доллара, согласно прогнозу 42 экономистов, опрошенных Reuters.

Режим дополнительного сокращения Саудовской Аравией и Россией будет определять цены на нефть до конца года, однако рост в район 100 долларов может быть ограничен макроэкономическими факторами, отмечают аналитики.