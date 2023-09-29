МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в пятницу, в последний рабочий день квартала, умеренно растет при дешевеющем рубле, но благодаря "дивидендному оптимизму", следует из данных торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков. Доллар превысил уровень 98 рублей впервые с 8 сентября

Индекс Мосбиржи к 16.25 мск растет на 0,24%, до 3115,65 пункта, долларовый индекс РТС — снижается на 0,53%, до 1005,64 пункта.

Декабрьский фьючерс марки Brent дорожает на 0,2%, до 93,28 доллара за баррель.

"Российский рынок открылся вверх и после кратковременной просадки продолжил повышаться, периодически обновляя недельные вершины. При этом нефтяные цены некоторое время оставались под давлением, но в начале наших торгов совершили рывок вверх, корректируя серьезный провал четверга", — говорит эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Рынок сегодня демонстрирует хороший рост – игроки воодушевлены дивидендной тематикой и ожидают новых объявлений о дивидендах от компаний, добавляет Зарина Саидова из ФГ "Финам".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ КОТИРОВОК

Сильнее рынка дорожают обыкновенные акции "Селигдара" (+1,68%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (+2,87%), акции "Полюса" (+3,17%).

"Котировки золотодобывающих компаний движутся вверх вслед за мировыми ценами на золото, которые поднимаются на 0,59%, до 1889 долларов за тройскую унцию. Значимых корпоративных новостей по сектору не поступало", — замечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Акции "Сургутнефтегаза" традиционно повышаются в периоды укрепления доллара, которое увеличивает стоимость ее "кубышки" в рублевом эквиваленте. Дополнительным позитивом для компании служит рост цен на нефть", — добавляет он.

Лидерами же роста пятничных торгов выступают расписки Globaltrans (+5,84%), акции НМТП (+5,73%), "Русснефти" (+4,74%), расписки "Русагро" (+4,33%), акции ЛСР (+3,73%), а также расписки Ozon (+3,51%), ЦИАНа (+3,38%), "Эталона" (3,27%).

Напротив, в лидерах снижения капитализации – акции НЛМК (-1,06%), "Сегежи" (-0,62%) и ОГК-2 (-0,61%).

ПРОГНОЗЫ

Ускорение нисходящей динамики рубля оказывает поддержку росту, считает Бабин.

"Таким образом, для российского рынка сохраняется благоприятное сочетание дорогой нефти и дешевой национальной валюты. Поэтому индекс Мосбиржи может продолжить повышаться с ближайшей целью в области сильного сопротивления 3177-3192 пунктов", — добавляет он.

"Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов 29 сентября: диапазон 3100–3150 пунктов, актуальный коридор для РТС: 1000–1030 пунктов", — говорит Чернов.

Техническая картина по индексу Мосбиржи складывается также вполне конструктивно, и импульс к росту может сохраниться на ближайшие сессии, считает Саидова. Внешний фон для торгов в России – благоприятный, зарубежные площадки находятся под влиянием покупательных настроений, заключает она.