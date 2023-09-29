МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. В пятницу цены на золото продолжают подниматься на фоне отката доллара и доходности казначейских облигаций после того, как новые данные продемонстрировали замедление роста базовой инфляции в США в августе. Как сообщает Reuters, котировки по-прежнему нацелены на падение по итогам месяца и квартала, поскольку рынок все больше рассчитывает на то, что процентные ставки Федеральной резервной системы (ФРС) будут высокими в течение более длительного времени.

Около 13.26 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,6%, до 1876,45 доллара за унцию, а фьючерсы на золото прибавили 0,8%, до 1893,50 доллара за унцию.

Базовый индекс цен расходов на личное потребление (РСЕ) США в августе вырос на 3,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после роста на 4,3% в июле. Однако общий индекс РСЕ показал рост на 3,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после роста на 3,4% в июле.

"Ранее мы ждали понижения цен на золото в краткосрочной перспективе. Однако в условиях замедления базовой инфляции вероятен рост выше 1885 долларов за унцию, что смягчит боль пострадавших (от падения котировок ранее) быков", — говорит Тай Вонг, независимый трейдер из Нью-Йорка.

"На прошлой неделе котировкам повредила хорошо видная на традиционной точечной диаграмме ФРС установка на высокие ставки на длительный период, однако золото продемонстрировало замечательную устойчивость", — подчеркивает он.

В четверг цены на золото упали до 6-месячного минимума. В сентябре снижение уже составило 3,3%, а по итогам квартала — 2,3%.

Высокие процентные ставки увеличивают альтернативные издержки владения золотом, деноминированным в долларах и не приносящим гарантированного дохода.

Индекс доллара понизился на 0,4%, а доходность 10-летних казначейских облигаций откатилась от 16-летнего пика, что повысило привлекательность золота. Впрочем, и курс доллара, и доходность гособлигаций нацеливаются на рост по итогам квартала.

Согласно опубликованным в четверг данным, экономика США продолжала расти довольно сильными темпами во 2-м квартале.

Премии, учитываемые в ценах на золото на физическом рынке Китая, на этой неделе немного опустились. Тем не менее, они по-прежнему остаются высокими ввиду активного спроса инвесторов в условиях ослабления китайского юаня и экономических трудностей.

Спот-цены на серебро выросли на 3,4%, до 23,36 доллара за унцию, на платину — на 1,5%, до 918,01 доллара, на палладий — на 0,2%, до 1269,18 доллара. Котировки всех этих трех металлов могут завершить квартал с повышением, если им удастся удержать приобретенные позиции.