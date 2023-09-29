МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Цены на нефть понижаются на торгах в пятницу на фоне опасений в отношении ситуации в мировой экономике и ее перспектив. Сессия проходит волатильно — ранее котировки демонстрировали значительный рост, передает Reuters.

Около 14.42 по Гринвичу ноябрьские фьючерсы на нефть Brent подешевели на 14 центов, или 0,15%, до 95,24 доллара за баррель. Экспирация этих контрактов произойдет позднее в пятницу. Более ликвидные декабрьские фьючерсы понизились в цене на 72 цента, или 0,77%, до 92,38 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI упали в цене на 92 цента, или 1%, до 90,79 доллара за баррель. Ранее в ходе сессии они поднимались на 1 доллар за баррель.

Учитывая то, что фьючерсы приблизились к отметке 100 долларов за баррель, инвесторы, возможно, фиксируют прибыль после ралли. Давление на котировки оказывает озабоченность участников рынка ситуацией в мировой экономике и ее перспективами.

"Инвесторы задаются теперь вопросами относительно того, сохранит ли мировая экономика свою устойчивость в следующем году в условиях установки центробанков на высокие ключевые ставки на длительный срок, так что существующий сейчас бычий уклон на рынке может смениться более сбалансированным настроем", — полагает Крейг Эрлам, аналитик в OANDA.

Также в фокусе внимания инвесторов — потенциальный частичный "шатдаун" американского правительства в воскресенье. Этот "шатдаун" станет "ненужным риском" для американской экономики, заявила глава Национального экономического совета Лаэль Брейнард.

Индекс цен расходов на личное потребление (PCE) в августе вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как базовый индекс (Core PCE), который не учитывает волатильных цен на продукты питания и энергоносители, вырос в августе на 0,1% против ожидавшегося роста на 0,2%.

На следующей неделе, 4 октября, пройдет встреча министров стран ОПЕК+.

"Встреча министров ОПЕК+ на следующей неделе станет ключевым источником информации для рынка, учитывая растущую вероятность смягчения режима добровольного дополнительного сокращения добычи нефти для Aramco", — пишут аналитики National Australia Bank.

Средняя цена на нефть марки Brent может составить в 4-м квартале 89,85 доллара за баррель, а в 2024 году — 86,45 доллара, свидетельствуют результаты проведенного Reuters опроса аналитиков.

Сокращение добычи нефти Саудовской Аравией и Россией будет определяющим фактором для цен на нефть до конца года, однако подъем этих цен к 100 долларам за баррель будет краткосрочным ввиду "искусственной природы дефицита поставок и хрупкости макроэкономической среды", предупреждает Сувро Саркар, ведущий эксперт по энергетическому сектору в DBS Bank.