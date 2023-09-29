МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают в октябре снижения российского рынка акций и роста курса рубля к доллару, евро и юаню, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости. Рубль направился к минимумам сентября после снижения продаж валюты

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи снизится за месяц на 1,44%, до 3088 пунктов.

Цена на нефть марки Brent вырастет более чем на 2 доллара, до 94,8 доллара за баррель, а курс евро на форексе останется немного ниже 1,06 доллара, стоимость золота — выше 1850 долларов за тройскую унцию. Инфляция в РФ составит 0,68% за месяц, оценивают аналитики.

Курс доллара за месяц упадет на 1,74 рубля — до 96,23 рубля, евро — на 1,18 рубля, до 102,17 рубля, юаня — на 34 копейки, до 13,15 рубля, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

"Настроения на мировых рынках остаются преимущественно негативными. Вопреки летним ожиданиям инвесторов о скором окончании цикла ужесточения денежно-кредитной политики Федрезервом и европейским Центробанком, их риторика остается довольно жесткой и допускает возможность более высоких ставок. Инфляция замедляется менее заметно на фоне роста цен на нефть и автомобильное топливо. Это подогревает инфляционные ожидания и приводит к росту доходностей базовых активов, которые уже находятся на долгосрочных максимумах", — говорит Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

"Текущие условия на финансовых рынках окажут давление на экономику и занятость, поэтому в перспективе ближайших месяцев можно увидеть ухудшение макроэкономической статистики и прогнозов отдельных компаний. На этом фоне актуальными выглядят акции компаний защитных секторов", — добавляет он.

Октябрь является одним из самых волатильных месяцев для американского фондового рынка, и в текущем году также можно ожидать больших колебаний, считает Андрей Манько из РИА Рейтинга.

"Вероятно, споры по бюджету даже в случае быстрого разрешения могут сохранять негативный настрой достаточно продолжительное время, так как проблема фактически никуда не уйдет, а лишь будет отложена на месяц или два. Кроме того, ожидания более долгого периода относительно жесткой ДКП будут ставить под сомнения прогнозы корпоративных прибылей. На этом фоне мы ожидаем подъема индекса VIX, а мировые фондовые индексы могут показать снижение", — добавляет он.

Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал" замечает, что цены на нефть Brent остаются в среднесрочном восходящем тренде как минимум при положении выше района поддержек 88-89,5 доллара и могут стремиться к развитию движения в район 99 долларов, а при сопутствующих фундаментальных факторах — протестировать отметку 100 долларов. Закрепление ниже 88 долларов, в то же время, укажет на риски развития фиксации прибыли и движения в район 81,5 доллара.

Нефть продолжит торговаться выше 90 долларов за баррель, и нельзя исключать очень значительных колебаний в обе стороны, полагает Манько. Ему представляется, что примерно равновероятны выносы котировок выше 100 долларов за баррель нефти марки Brent и падение цен до 90 долларов. В целом пока сохраняется достаточно сильный повышательный тренд, считает он.

Сохраняющиеся ограничения поставок со стороны лидеров ОПЕК+ (России и Саудовской Аравии) при устойчивом спросе на энергоносители в развитых странах и Азии дают основания ожидать возврата барреля Brent к отметке выше 100 долларов, считает Евгений Локтюхов из ПСБ.

РУБЛЬ ПОИЩЕТ ПОДДЕРЖКУ

Экспортеры в октябре начнут продавать больше валюты как в связи с ростом выручки, так и в связи с уплатой НДД (налог на дополнительный доход), рассчитывает Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

"Однако неопределенность, возникшая вокруг изменений таможенных процедур в связи появлением гибких экспортных пошлин, а также ограничения на экспорт моторного топлива предполагают, что объемы экспорта в октябре будут ниже ожиданий. Это будет сдерживать укрепление рубля", — добавляет он.

Российский рубль продолжит находиться под давлением, однако в конце месяца можно ожидать даже небольшого укрепления национальной валюты РФ, полагает Манько.

На валютном рынке инвесторы будут оценивать возможные меры властей РФ по контролю за курсом рубля, считает Кожухова.

"ЦБ РФ в конце октября проведет очередное заседание, динамика процентной ставки на котором будет зависеть от складывающейся ситуации. С учетом того, что высокие процентные ставки в текущих условиях больше вредят экономическому росту, нежели поддерживают рубль, вряд ли уровень ключевой ставки до конца текущего года превысит 15% (против текущих 13%)", — добавляет она, оценивая факторы курсообразования рубля.

ДИНАМИКА ИНДЕКСА

"На спуске рынка очередной тест круглых 3000 пунктов в индексе Мосбиржи все же не привел к ускорению снижения — вновь отскок, а значит, боковик, просто широкий, по-прежнему актуален. Лишь в случае прорыва психологической планки 3000 пунктов можно ожидать углубления коррекции, скажем, к 2900 пунктам, и в октябре такой сценарий все же может реализоваться", — считает Михаил Зельцер из "БКС Мир инвестиций".

С технической точки зрения индекс Мосбиржи находится на перепутье между развитием как минимум краткосрочного восходящего движения и развитием среднесрочного снижения с рисками обновления локальных минимумов. Ориентиром в краткосрочном периоде станет сопротивление 3150 пунктов: способность преодолеть указанную отметку укажет на перспективу тестирования 3200 пунктов и стремления к 3300 пунктам, считает Кожухова.

Отскок от 3150 пунктов, напротив, будет говорить о высокой вероятности закрепления ниже 3000 пунктов со следующей поддержкой 2950 пунктов. Индексу РТС в условиях слабого рубля будет сложно закрепиться выше ближайших сопротивлений 1025 и 1040 пунктов, в то время как риски стабилизации ниже 1000 пунктов при прочих равных возрастут, добавляет она.

К концу сентября индекс Мосбиржи отыграл часть потерь и может сохранить в начале октября инерцию к росту в направлении 3200 пунктов, в то же время полагает Евгений Локтюхов из ПСБ.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Откат перегретого рынка Зельцер из "БКС Мир инвестиций" по-прежнему расценивает как возможность для перезахода в классные бумаги с прицелом на новый локальный максимум рынка.

"А сейчас тактика работы может быть следующей: сохранять "кэш" на случай падения рынка, интересными на подбор выглядят бумаги банков. Потенциал на годовом треке этих фишек составляет 40–60%. А слабее рынка на предполагаемой коррекции в моменте могут быть акции с высокой бетой — представители ИТ-сектора, и именно там активные игроки на понижение могут попробовать испытать удачу с шортами", — добавляет он.

"Общий тренд будет скорее отрицательный, что будет реакцией на волатильность, перекупленность ряда бумаг второго и третьего эшелона, а также формирование ожиданий снижения прибыльности и дивидендов российских корпораций в этих меняющихся условиях. Несколько лучше рынка можно ожидать динамику в бумагах нефтяных компаний, а хуже рынка будут строители и банки", — считает Манько.

Для Локтюхова наиболее привлекательными в текущих условиях выглядят экспортеры, в первую очередь нефтегазовый сектор, спрос на который способны поддержать благоприятная конъюнктура рынка нефти и дивидендные ожидания.

"Мы выделяем акции "Лукойла" и ждем от компании хороших рекомендаций по промежуточным дивидендам (наш ориентир 570-600 рублей). Интересно также выглядят "Татнефть" и "Новатэк", — считает он.

По его мнению, позитивно смотрятся акции потребительского сектора ("Магнит", "Инарктика", "Черкизово" и "Росагро").