МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. В среду фьючерсы на природный газ в США прибавили примерно 3% и достигли 8-месячного максимума. Как сообщает Reuters, сокращение добычи, прогнозы более прохладной погоды, а также увеличение экспорта помогли ценам преодолеть ключевое техническое сопротивление и продолжить рост.

Цены растут, несмотря на прогнозы более умеренной, чем обычно, погоды в следующие две недели (хотя и не такой теплой, как предполагалось ранее). Подобные погодные условия должны сдерживать спрос и на отопление, и на кондиционирование помещений.

К 13.23 по Гринвичу ноябрьские фьючерсы на природный газ на NYMEX подорожали на 9,5 цента, или 3,2%, до 3,044 доллара за млн БТЕ. Котировки нацеливаются на максимум закрытия с 27 января.

С технической точки зрения, ближайшие контракты перешли на территорию перекупленности после прорыва психологически важного сопротивления 3 доллара. Прорыв этой отметки произошел впервые с начала августа, а закрытие выше 3 долларов ранее наблюдалось в марте.

По данным LSEG, средняя добыча природного газа в континентальных штатах США в октябре уменьшилась до 102,4 млрд кубических футов в день со 102,9 млрд кубических футов в день в сентябре. В августе этот показатель достиг рекордного максимума 103,1 млрд кубических футов в день.

Согласно метеопрогнозам, температуры воздуха в континентальных штатах США вплоть до 19 октября будут превышать норму.

В LSEG прогнозируют, что спрос на природный газ в США, включая экспорт, на этой и следующей неделе будет держаться около 95,1 млрд кубических футов в день.

Поставки трубопроводного газа в Мексику в октябре выросли до 7,3 млрд кубических футов в день против 7,2 млрд кубических футов в день в сентябре, согласно данным LSEG.

Аналитики ожидают, что поставки природного газа в Мексику вырастут в ближайшие месяцы, когда начнутся поставки газа из США на СПГ-терминал Altamira, оператором которого является New Fortress Energy.

Поставки природного газа на семь крупнейших СПГ-терминалов в октябре составляют в среднем 12,6 млрд кубических футов в день, что аналогично сентябрьскому показателю. Максимальное значение этих поставок было достигнуто в апреле, на уровне 14 млрд кубических футов в день.

Фьючерсы на газ с поставкой из терминала TTF торговались примерно по 12 долларов за млн БТЕ, а азиатские контракты Japan Korea Marker (JKM) — по 14 долларов за млн БТЕ.