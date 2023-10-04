МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Цены на золото в среду продолжают снижаться восьмую сессию подряд, так как рост доходностей казначейских облигаций США на ожиданиях более высоких процентных ставок негативно влияет на настроения участников рынка, передает Reuters.

Около 14.39 по Гринвичу золото на рынке спот снизилось на 0,2%, до 1818,99 доллара за унцию, а фьючерсы на золото на COMEX потеряли 0,4% и торговались по 1834,50 доллара.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США обновила 16-летний максимум, поумерив привлекательность золота для инвесторов.

"Если Федеральная резервная система (ФРС) продолжит удерживать ставки на текущих уровнях, то золото продолжит испытывать понижательное давление. Полагаю, что цены могут упасть к 1750 долларам, если котировкам удастся пробить вниз уровень 1800 долларов", — сказал Боб Хаберкорн, старший рыночный аналитик RJO Futures.

Цены на золото ненадолго повысились ранее в ходе сессии на данных, свидетельствующих о менее значительном, чем ожидалось, росте числа рабочих мест в частном секторе США в сентябре.

Активность же в сфере услуг США в сентябре замедлилась, а показатель новых заказов упал до 9-месячного минимума. Однако темпы активности по-прежнему позволяют ожидать сильного роста экономики США в 3-м квартале.

Рынки видят 33%-ю вероятность еще одного повышения ставок ФРС на 25 базисных пунктов до конца 2023 года, тогда как до выхода данных США эта вероятность составляла 44%, согласно CME FedWatch.

В центре внимания на текущей неделе находятся данные США по числу рабочих мест вне сельского хозяйства, которые будут представлены в пятницу.

"Если данные по числу рабочих мест окажутся хуже прогнозов, то это даст ценам на золото импульс к росту", — считает Хаберкорн.

"Понижательные риски, вероятно, останутся, поскольку до конца неизвестно, когда сработают ключевые драйверы (роста) на рынке золота. Тем не менее мы рекомендуем сохранять имеющиеся длинные позиции по металлу, так как рассчитываем на восстановление цен", — отмечают в UBS. В банке понизили прогноз цен на золото в конце года на 100 долларов, до 1850 долларов за унцию.

Драгоценный металл торгуется с понижением, несмотря на ослабление доллара. Индекс доллара опустился на 0,2%.

Палладий подешевел на 2%, до 1165,67 доллара за унцию, после падения до минимума с конца 2018 года ранее в ходе торгов.

Серебро опустилось в цене на 1,6%, до 20,82 доллара, платина — на 0,8%, до 862,95 доллара.