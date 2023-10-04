МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Европейский рынок акций в среду закрылся в минусе третий день подряд из-за снижения котировок в сырьевом и розничном секторах, в то время как доходности гособлигаций США и ЕС, достигшие ранее многолетних максимумов, приостановили рост, передает Reuters.

Общеевропейский индекс STOXX 600 снизился на 0,1%, достигнув новых шестимесячных минимумов.

Лидером снижения котировок, выступил нефтегазовый сектор, опустившийся на 2,1%. Это был для него худший день почти за три месяца. Цены на нефть упали более чем на 3 доллара за баррель из-за опасений по поводу спроса.

Горнодобывающий сектор снизился на 0,9%, отреагировав на снижение цен на металлы.

Сектор розничной торговли упал на 1,7%, достигнув почти четырехмесячных минимумов, поскольку потребители продолжают страдать от высокой инфляции.

Банковский сектор опустился на 0,38%.

Акции Novartis выросли на 1,8% после того, как швейцарский фармпроизводитель объявил о завершении процесса выделения своего бизнеса дженериков и биоаналогов Sandoz.