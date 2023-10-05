МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Европейские индексы в четверг частично отыграли потери после 3-дневной распродажи, спровоцированной опасениями по поводу высоких процентных ставок, которые подтолкнули доходности американских и европейских государственных облигаций к многолетним максимумам, пишет Reuters.

Панъевропейский индекс STOXX 600 на момент написания обзора поднялся на 0,3% после того, как в среду завершил торги на новом 6-месячном минимуме.

Облегчением для упавших акций стало то, что доходности долгосрочных американских облигаций в среду откатились с 16-летних максимумов. Ранее данные показали, что рост рабочих мест в США в сентябре не оправдал ожиданий экономистов.

Доходности облигаций еврозоны тоже снизились после резкого падения цен на нефть накануне. Фьючерсы на сырую нефть марки Brent подешевели более чем на 5% на фоне опасений насчет снижения спроса на топливо. В четверг цены на Brent несколько восстановились: баррель этой марки нефти на момент написания обзора стоил 86,1 доллара.

Акции ювелирного ретейлера Pandora подскочили на 8%, до максимума за последние полтора года после того, как компания повысила цели роста. По ее словам, инвестиции в бренд и сеть магазинов окупаются, хотя свои перспективы в Китае она оценивает с осторожностью.

Акции Alstom, по данным LSEG Eikon, упали примерно на 30%. Французский производитель подвижных составов предупредил о том, что свободный денежный поток за полный год будет негативным вследствие наращивания производства и задержек с выполнением некоторых заказов.