МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Фьючерсы на сою в Чикаго в среду торговались с повышением, но завершили торги вблизи флэтовой линии. Как сообщает Reuters, в ходе сессии они прибавили почти 1% на фоне ослабления доллара, но затем отсутствие склонности инвесторов к риску способствовало падению цен.

Пшеница дешевела, кукуруза закончила торги с небольшим понижением. По словам одного из аналитиков, можно говорить о сезонном формировании дна на американских рынках сельскохозяйственной продукции — трейдеры ждут свежих данных по урожаю и поставкам.

Наиболее активно торгующиеся фьючерсы на сою на CBOT по итогам торгов в среду выросли в цене лишь на 1/4 цента, до 12,73 доллара за бушель. Ноябрьские фьючерсы в ходе сессии поднимались до 12,85 доллара на фоне падения индекса доллара DXY, которое укрепило конкурентоспособность американской сои на экспортном рынке.

Однако инвесторы не были склонны к риску, учитывая вероятность дальнейшего повышения процентных ставок в США. Доходность 30-летних казначейских гособлигаций превысила 5% впервые с августа 2007 года.

"На мой взгляд, мы наблюдаем снижение склонности фондов к риску, а значит, и продажи сои, — комментирует Скотт Хармс, старший специалист по рискам в сельскохозяйственной отрасли в Archer Financial Services. — Думаю, закрытие позиций как по сое, так и по соевому маслу послужило одной из важнейших причин имевшей место динамики". Декабрьские фьючерсы на соевое масло рухнули почти на 2%.

Декабрьские фьючерсы на мягкую краснозерную озимую пшеницу в условиях фиксирования прибыли подешевели на 1,5%, до 5,6 доллара за бушель.

Декабрьские фьючерсы на кукурузу откатились на 1 1/2 цента, до 4,86 доллара за бушель, консолидируясь у 3-недельных максимумов, которые, впрочем, не так далеки от минимумов, фиксировавшихся в декабре 2020 года.

"Главная проблема для рынка — спрос, — подчеркивает Хармс. — Мы ожидаем, что он будет расти, в то время как поставки из Южной Америки сократятся по мере приближения зимы".

Минсельхоз США опубликует в четверг в 12.30 по Гринвичу данные по экспортным продажам.