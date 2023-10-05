МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Британский рынок акций в четверг приостановил свое трехдневное снижение, поскольку мировые фондовые рынки в целом сделали передышку на фоне замедлившегося роста доходностей гособлигаций, сообщает Reuters. Тем временем акции Metro Bank резко упали на новостях об экстренном привлечении капитала.

На момент написания заметки ключевой индекс FTSE 100 прибавил 0,3%, а ориентированный на внутренний рынок FTSE 250 повысился на 0,7%, восстановившись от почти годового минимума, достигнутого на предыдущей сессии.

Доходность 10-летних гособлигаций США отступила от 16-летних максимумов, а доллар США ослабел, несколько успокоив инвесторов.

Акции Metro Bank обвалились на 24,8% на новостях о том, что этот средних размеров британский банк ведет переговоры о срочном привлечении капитала с целью укрепить свой баланс.

Как сообщили информированные источники Reuters, Metro Bank рассматривает возможность привлечь до 600 млн фунтов дополнительного капитала.

Бумаги Imperial Brands прибавили 1,6% после того, как эта табачная компания анонсировала программу выкупа собственных акций на 1,34 млрд долларов и подтвердила свой годовой прогноз.