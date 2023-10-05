МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Фьючерсы на нефть падают на торгах в четверг. Как сообщает Reuters, неопределенные перспективы спроса отодвинули на второй план решения ОПЕК+ — по итогам онлайн-заседания мониторингового комитета блока политика в отношении совокупных уровней нефтедобычи была оставлена без изменений.

Около 15.07 по Гринвичу фьючерсы на Brent подешевели на 68 центов, или 0,8%, до 85,19 доллара за баррель. Фьючерсы на WTI упали в цене на 67 центов, или 0,8%, до 83,55 доллара. На внутрисессионных минимумах оба контракта демонстрировали падение более чем на 1 доллар.

"Инвесторы обеспокоены тем, что пик спроса на топливо уже позади… Но на рынке до конца года сохранится дефицит поставок. Все дело в поиске равновесия", — констатирует Деннис Кисслер, старший вице-президент BOK Financial.

В среду нефть опустилась в цене более чем на 5 долларов, что стало самым крупным ее падением более чем за год. По мнению Кисслера, эта распродажа была чрезмерной — хедж-фонды агрессивно закрывали позиции на опасениях, что высокие ставки в условиях сохраняющейся инфляции негативно отразятся на спросе.

Цены в среду падали даже после решения мониторингового комитета ОПЕК+ о сохранении ограничений. Кроме того, в среду министр энергетики Саудовской Аравии подтвердил, что страна продолжит добровольное снижение добычи в объеме 1 млн баррелей в день с ноября и до конца этого года. Россия также намерена придерживаться сокращения экспорта на 300 000 баррелей в день до конца декабря.

В Москве сообщили, что не устанавливают крайних сроков для снятия ограничительных мер в отношении экспорта топлива, которые были введены для борьбы с повышением внутрироссийских цен на бензин и дизельное топливо.

«Мы по-прежнему ожидаем дефицита предложения на рынке в 4-м квартале, а падение цен уменьшает вероятность того, что ОПЕК ослабит ограничения в отношении добычи», — пишут аналитики National Australia Bank.

В среду стало известно о резком падении спроса на бензин в США. По данным Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объем поставок бензина на потребительский рынок, являющийся индикатором спроса, на отчетной неделе упал к минимуму с начала этого года.

Судя по другим опубликованным в среду данным, деловая активность в сфере услуг США в сентябре сократилась. Индексы менеджеров по снабжению еврозоны указывают, по-видимому, на сжатие экономики блока в 3-м квартале.

Турецкий министр энергетики сообщил в четверг, что нефтяной трубопровод из Ирака в Турцию полностью готов к работе. Его функционирование прерывалось на шесть месяцев.