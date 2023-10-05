МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Европейские фондовые рынки в четверг выросли после трехдневного отката, сообщило агентство Reuters. Доходность американских и европейских гособлигаций снизилась, а падение цен на нефть привело к подъему акций авиакомпаний.

Панъевропейский STOXX 600 набрал 0,3% после падения в среду до полугодового минимума.

Доходность американских долгосрочных гособлигаций сегодня откатилась с 16-летних максимумов в преддверии выхода в пятницу ключевой статистики занятости вне сельского хозяйства США.

Инвесторы попытаются оценить, прибегнет ли ФРС к повышению процентных ставок в ноябре. Согласно инструменту CME FedWatch, трейдеры сейчас оценивают такую вероятность в 21,6%.

Цены на нефть снизились, так как туманные перспективы спроса затмили решение ОПЕК+ продолжить сокращение добычи.

Нефтегазовый сектор в Европе завершил торги без значительных изменений, однако авиационный сектор подскочил на 1,5%, продемонстрировав сильнейший рост почти за два месяца.

Между тем британские индексы также прервали трехдневную негативную серию. Сектор базовых потребительских товаров особенно сильно поддержал FTSE 100.

Ключевой индекс FTSE 100 повысился на 0,5%, а ориентированный на внутренний рынок FTSE 250 прибавил 0,6%, отскочив от годовых минимумов, зафиксированных накануне.

Акции Tesco подорожали на 3,6%. Сразу несколько брокеров повысили их целевую стоимость после выхода позитивного годового прогноза.

Как показали данные SMMT, число регистраций новых легковых автомобилей в Великобритании в сентябре выросло на 20% в годовом сравнении.