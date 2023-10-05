МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Цены на золото в четверг снижались девятую сессию подряд, так как данные США, указавшие на высокий спрос на рынке труда, усилили опасения, что Федеральная резервная система будет дольше сохранять высокие процентные ставки, сообщает Reuters.

К 18.04 по Гринвичу спот-цены на золото снизились на 0,1%, до 1819,98 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX закрылись с понижением на 0,2%, до 1831,80 доллара за унцию.

"Ожидания, что процентные ставки долго останутся высокими, являются основной причиной, по которой инвесторы закрывают позиции по золоту, поскольку альтернативные издержки держания этого металла возросли", — отметил Барт Мелек из TD Securities.

В мае цены на золото превысили ключевую отметку 2000 долларов за унцию, однако с тех пор они снизились почти на 12%. Риторика ФРС, указывающая на склонность к ужесточению политики, поспособствовала росту доходности казначейских облигаций к 16-летнему максимуму.

Число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, на отчетной неделе немного выросло, а количество увольнений снизилось в сентябре, указав на все еще высокий спрос на рынке труда США.

Теперь в центре внимания рынка будут находиться данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США, публикация которых намечена на пятницу. Согласно прогнозу экономистов, опрошенных Reuters, этот показатель в сентябре, вероятно, вырос на 170 000.

Если эти данные превзойдут прогноз, участники рынка будут ожидать еще одного повышения процентных ставок ФРС, подчеркнул Мелек. В таком случае цены на золото могут упасть ниже 1800 долларов за унцию, добавил он.

Некоторую передышку золоту дало падение индекса доллара вторую сессию подряд, которое сделало этот драгоценный металл менее дорогим для держателей других валют.

"Для того чтобы занять решительно бычью позицию по золоту, нам нужно увидеть на дневном графике свечу, которая просигнализирует о развороте. Кроме того, нужно увидеть признаки того, что доходность казначейских облигаций сформировала пик", — отметил Фавад Разакзада, рыночный аналитик City Index.

Спот-цены на серебро подешевели на 0,1%, до 20,94 доллара за унцию.

Платина подешевела на 0,8%, до 859,72 доллара за унцию после достижения самого низкого уровня за год. Палладий упал в цене на 1,8%, до новых 5-летних минимумов 1146,73 доллара за унцию.