МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Спрос на медь и алюминий в Китае остается неожиданно высоким, несмотря на кризис в секторе недвижимости страны, сообщает агентство Reuters. Производители бытовой техники и электромобилей, а также отрасль солнечной и ветровой энергетики являются основными драйверами спроса на эти металлы.

По словам трейдеров, аналитиков и производителей, это обеспечило поддержку ослабевающим ценам на медь на мировом рынке, а также способствовало существенному укреплению цен на алюминий на внутреннем рынке Китая.

"Ситуация с медью довольно прозрачна: спрос весьма высок, несмотря на наличие многочисленных проблем на рынке жилья", — сказал Дэн Смит, глава аналитического отдела Amalgamated Metal Trading (AMT).

Представитель одного из медеплавильных предприятий в Китае сообщил, что товарно-материальные запасы завода примерно вдвое ниже обычного для текущего времени года уровня.

"После недавнего падения цен (на медь) объемы закупок возросли", — добавил он.

Даже в пострадавшем секторе недвижимости Китая в январе-августе число завершенных объектов выросло на 19%. Медь и алюминий активно используются в строительстве.

Целевые меры стимулирования активности на рынке недвижимости КНР способствовали укреплению спроса на медь, отметил Хэ Тяньюй, аналитик CRU Group.

Едва ли сектор строительства в этом или следующем году продемонстрирует негативную динамику, добавил он.

Согласно прогнозу CRU Group, потребление меди в Китае в 2023 году может вырасти на 5,7% после увеличения на 1,8% в 2022 году.

И все же увеличение предложения на мировом рынке, слабость глобального спроса, а также укрепление доллара США в условиях высокой стоимости заимствований будут ограничивать пространство для роста цен на медь до следующего года, полагают аналитики.

Кроме того, другие показатели сектора недвижимости Китая свидетельствуют не в пользу сильного роста спроса на металлы в долгосрочной перспективе.

Закладки новых домов в Китае за первые восемь месяцев года упали на 24%. Показатель находится в нисходящем тренде с июля 2021 года. Число строящихся объектов в аналогичный период сократилось на 7%, тогда как индикатор находится на негативной территории с мая 2022 года.

Чистая короткая позиция по меди на COMEX к 26 сентября подскочила до 77 276 контрактов, максимума с марта 2020 года.

"Краткосрочные перспективы цен на медь по-прежнему вызывают опасения, и Китай остается ключевым поводом для осторожности", — сказала аналитик ING Эва Манти. Она ожидает, что средняя цена тонны меди в 2023 году составит 8582 доллара.

Спрос на алюминий в Китае обеспечен активным развитием солнечной энергетики. Использование солнечных панелей с начала года выросло примерно на 160%. Появление новых линий электропередач сверхвысокого напряжения, а также популярность электромобилей также способствуют укреплению спроса, пишут аналитики Citi.

Фьючерсы на SHFE подскочили до 15-месячного максимума и укрепились на 8% за истекший период года, тогда как котировки металла на LME упали на 6% за аналогичный период.

"Спрос слаб, действительно слаб", — сказал один из трейдеров, поставляющий алюминий в другие страны.

Премия за поставки алюминия в Японию в октябре-декабре упала на 24% по сравнению с уровнем предыдущего квартала, премия за поставки в Европу опустилась до минимума с апреля 2021 года, а премия по поставкам в США находится вблизи самого низкого уровня с начала 2021 года.

"Цены на алюминий в краткосрочной перспективе будут оставаться волатильными, так как в фокусе внимания рынка находится широкая макроэкономическая картина, и замедление роста мировой экономики негативно отражается на спросе на алюминий", — отметила Манти.

Она ожидает, что средняя цена тонны алюминия на LME в 2023 году составит 2283 доллара, тогда как в настоящий момент этот металл торгуется около 2244 долларов за тонну.

Смит из AMT же предполагает, что цены на алюминий на LME будут расти на фоне сильного спроса и вялого роста предложения в Китае.