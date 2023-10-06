Спот-цены на СПГ в Азии отошли от семимесячного максимума на фоне вялого спроса
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Спот-цены на СПГ в Азии отступили от семимесячного максимума на фоне слабого спроса из-за более теплой погоды. Кроме того, участники рынка не предвидят никакого снижения предложения на фоне возникшего риска новых забастовок в Австралии.
По оценкам отраслевых источников, средняя цена на СПГ в ноябре с поставкой в Северо-Восточную Азию на этой неделе снизилась на 10%, до 13,5 доллара за млн БТЕ с 15 долларов за млн БТЕ на предыдущей неделе.
"Спрос на СПГ в Северо-Восточной Азии остается ограниченным, причем львиная доля недавних заявок на поставку исходит от компаний, стремящихся гарантировать себе наличие СПГ, чтобы выполнить существующие обязательства перед конечными потребителями", — отметил Сэмюэль Гуд из Argus.
"Небольшой спрос на отопление помещений на северо-востоке Китая возможен, поскольку метеорологи прогнозируют дневное понижение температур воздуха в Пекине и их сохранение чуть ниже сезонной нормы в ближайшие недели. Тем не менее большой объем внутренней добычи газа и импорт трубопроводного газа могут ограничить любой потенциал (роста) спроса на СПГ", — добавил Гуд.
Между тем в четверг руководству Chevron и рабочим двух австралийских СПГ-заводов не удалось достичь окончательного консенсуса. Рабочие указанных предприятий проголосовали за возобновление забастовок после того, как профсоюзы обвинили американскую компанию-оператора в невыполнении обязательств.
Хотя эта новость может вызвать некоторый интерес на рынке, вероятность физических перебоев в работе СПГ-заводов все еще довольно мала, особенно учитывая, что австралийские предприятия продолжали погрузку сырья на суда даже во время недавних забастовок, отметил Алекс Фроули, аналитик ICIS.
"В отсутствие неожиданных осложнений фундаментальная картина выглядит медвежьей, особенно с учетом того, что (мягкая) погода продолжает сдерживать спрос на отопление", — говорит Фроули.
В Европе цена на газ с поставкой из терминала TTF опустилась на этой неделе до нового минимума на фоне большого объема запасов в хранилищах, констатирует Доминик Галлагер, глава брокерских операций с СПГ в Tullett Prebon.
"Не исключено дальнейшее понижение цен в краткосрочной перспективе, однако в ближайшие месяцы, в преддверии зимнего пика спроса на рынке может сложиться иная конфигурация. Азиатский спрос, возможно, поддержит котировки ближайших фьючерсов и предотвратит формирование слишком большого контанго, но пока неясно, насколько крупным будет этот спрос", — отмечает Галлагер.
Стоимость СПГ с поставкой в ноябре на условиях DES (поставка с судна) в Северо-Западную Европу по состоянию на 5 октября составляла 10,503 доллара США за млн БТЕ, согласно оценке S&P Global Commodity Insights. Это на 0,65 доллара ниже котировок ноябрьских фьючерсов на природный газ с поставкой из терминала TTF.
Argus оценивает стоимость СПГ с поставкой на условиях DES (поставка с судна) в Северо-Западную Европу на уровне 10,40 доллара за млн БТЕ, Spark Commodities — на уровне 10,489 доллара за млн БТЕ.
На спот-рынке ставки фрахта на этой неделе продолжали понижаться — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года они обвалились более чем вдвое. Это связано с большей доступностью танкеров — в предыдущие недели их активнее использовали в качестве плавучих хранилищ.
Ставки фрахта на атлантических маршрутах понизились в пятницу до 147 000 долларов в день, на тихоокеанских — до 168 250 долларов в день, говорит Эдвард Армитедж, аналитик Spark Commodities.
https://1prime.ru/Financial_market/20231006/841911045.html