МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Спот-цены на СПГ в Азии отступили от семимесячного максимума на фоне слабого спроса из-за более теплой погоды. Кроме того, участники рынка не предвидят никакого снижения предложения на фоне возникшего риска новых забастовок в Австралии. Названы причины, почему Европа не вводит санкции против СПГ из России

По оценкам отраслевых источников, средняя цена на СПГ в ноябре с поставкой в Северо-Восточную Азию на этой неделе снизилась на 10%, до 13,5 доллара за млн БТЕ с 15 долларов за млн БТЕ на предыдущей неделе.

"Спрос на СПГ в Северо-Восточной Азии остается ограниченным, причем львиная доля недавних заявок на поставку исходит от компаний, стремящихся гарантировать себе наличие СПГ, чтобы выполнить существующие обязательства перед конечными потребителями", — отметил Сэмюэль Гуд из Argus.

"Небольшой спрос на отопление помещений на северо-востоке Китая возможен, поскольку метеорологи прогнозируют дневное понижение температур воздуха в Пекине и их сохранение чуть ниже сезонной нормы в ближайшие недели. Тем не менее большой объем внутренней добычи газа и импорт трубопроводного газа могут ограничить любой потенциал (роста) спроса на СПГ", — добавил Гуд.

Между тем в четверг руководству Chevron и рабочим двух австралийских СПГ-заводов не удалось достичь окончательного консенсуса. Рабочие указанных предприятий проголосовали за возобновление забастовок после того, как профсоюзы обвинили американскую компанию-оператора в невыполнении обязательств.

Хотя эта новость может вызвать некоторый интерес на рынке, вероятность физических перебоев в работе СПГ-заводов все еще довольно мала, особенно учитывая, что австралийские предприятия продолжали погрузку сырья на суда даже во время недавних забастовок, отметил Алекс Фроули, аналитик ICIS. В TotalEnergies спрогнозировали снижение мировых цен на СПГ

"В отсутствие неожиданных осложнений фундаментальная картина выглядит медвежьей, особенно с учетом того, что (мягкая) погода продолжает сдерживать спрос на отопление", — говорит Фроули.

В Европе цена на газ с поставкой из терминала TTF опустилась на этой неделе до нового минимума на фоне большого объема запасов в хранилищах, констатирует Доминик Галлагер, глава брокерских операций с СПГ в Tullett Prebon.

"Не исключено дальнейшее понижение цен в краткосрочной перспективе, однако в ближайшие месяцы, в преддверии зимнего пика спроса на рынке может сложиться иная конфигурация. Азиатский спрос, возможно, поддержит котировки ближайших фьючерсов и предотвратит формирование слишком большого контанго, но пока неясно, насколько крупным будет этот спрос", — отмечает Галлагер.

Стоимость СПГ с поставкой в ноябре на условиях DES (поставка с судна) в Северо-Западную Европу по состоянию на 5 октября составляла 10,503 доллара США за млн БТЕ, согласно оценке S&P Global Commodity Insights. Это на 0,65 доллара ниже котировок ноябрьских фьючерсов на природный газ с поставкой из терминала TTF.

Argus оценивает стоимость СПГ с поставкой на условиях DES (поставка с судна) в Северо-Западную Европу на уровне 10,40 доллара за млн БТЕ, Spark Commodities — на уровне 10,489 доллара за млн БТЕ.

На спот-рынке ставки фрахта на этой неделе продолжали понижаться — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года они обвалились более чем вдвое. Это связано с большей доступностью танкеров — в предыдущие недели их активнее использовали в качестве плавучих хранилищ.

Ставки фрахта на атлантических маршрутах понизились в пятницу до 147 000 долларов в день, на тихоокеанских — до 168 250 долларов в день, говорит Эдвард Армитедж, аналитик Spark Commodities.