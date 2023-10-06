МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Европейские индексы под конец волатильной недели повысились, следуя за растущими индексами на Уолл-стрит, передает Reuters. Тем не менее по итогам недели они понесли потери. Отчет о количестве рабочих мест в США, который превзошел ожидания, указывает на то, что процентные ставки могут остаться высокими на более долгое время, подталкивая вверх доходности облигаций.

Панъевропейский ориентирный индекс STOXX 600 в пятницу повысился на 0,8% на фоне роста индексов на Уолл-стрит. Однако он завершил в минусе третью неделю подряд.

Большинство субиндексов в составе STOXX 600 по итогам дня прибавили в цене. Лидирует субиндекс розничного сектора, набравший 2,3% благодаря скачку акций Zalando более чем на 6%. Инвесторы поспешили покупать акции Zalando по сниженной цене, рассчитывая на стабильные результаты за 3-й квартал на фоне слабого в целом розничного сектора.

Субиндекс технологических компаний прибавил почти 2%, отражая настрой на Уолл-стрит.

Субиндекс сектора продуктов питания и напитков упал на 1,8%. Акции продовольственной фирмы Nestle подешевели более чем на 2%. Инвесторы оценивали потенциальное влияние "Вегови" (Wegovy), популярного средства Novo Nordisk для снижения веса, и то, как оно может сократить расходы на еду.

Nestle отказалась комментировать динамику своих акций. Бумаги конкурирующих с ней Danone и Unilever опустились на 1,2% и 2,6% соответственно.