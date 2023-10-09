МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Золото в понедельник выросло в цене на 1%, так как столкновения ХАМАС и Израиля на выходных усилили политическую неопределенность на Ближнем Востоке и спровоцировали приток средств в активы-убежища, передает Reuters.

Около 14.21 по Гринвичу спот-цены на золото подскочили на 1%, до 1848,15 доллара за унцию. В ходе сессии котировки достигли максимальной отметки с 29 сентября. В пятницу они падали до 7-месячного минимума после ралли доходности гособлигаций США. Фьючерсы на золото подорожали на 0,9%, до 1862,10 доллара за унцию.

Неясно, что может произойти на Ближнем Востоке, констатирует Боб Хаберкорн, старший рыночный стратег-аналитик в RJOFutures. По его мнению, в случае дальнейшей эскалации напряженности возможен рост цен на золото к отметке 1900 долларов за унцию.

Индексы S&P 500 и Nasdaq понижаются, а цены на нефть поднялись больше, чем на 3% на фоне новостей с Ближнего Востока.

В фокусе внимания участников рынка также — протоколы последнего заседания Комитета по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы (ФРС) США и данные по инфляции в США, которые будут опубликованы позднее на текущей неделе.

"Мы не думаем, что ФРС продолжит поднимать ставки в условиях повышенной неопределенности; перспектива достижения ставками пика внезапно оказалась куда ближе, несмотря на потенциальное инфляционное давление со стороны растущих цен на нефть", — комментирует Оле Хансен, занимающийся стратегиями на сырьевом рынке в Saxo Bank.

Рынок учитывает в котировках 28%-ую вероятность нового повышения ставки ФРС до конца этого года, свидетельствуют данные CME Fedwatch.

Спот-цены на серебро выросли на 0,5%, до 21,70 доллара за унцию, платина подорожала на 0,2%, до 878,58 доллара за унцию, а палладий опустился на 2,2%, до 1132,12 доллара за унцию.

"Потребление палладия в секторе производства автомобилей на топливных элементах, как ожидается, частично компенсирует понижение спроса на металл из-за меньшего использования автокатализаторов", — отмечают аналитики Heraeus.