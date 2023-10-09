МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Европейские рынки акций сегодня оказались под давлением, передает Reuters. Военные столкновения на Ближнем Востоке вызвали ажиотажный спрос на защитные активы, такие как облигации и золото, а цены на нефть выросли более чем на 3%.

Панъевропейский индекс STOXX 600 снизился на 0,3%, в основном за счет акций сектора розничной торговли, а также акций туристических и развлекательных компаний.

Британский индекс FTSE 100 практически не изменился, а индекс компаний со средней капитализацией FTSE 250 упал на 0,9%.

Мировые инвесторы стали осторожнее относиться к рисковым инструментам. Столкновения между Израилем и палестинской исламистской группировкой ХАМАС усилили политическую неопределенность на Ближнем Востоке и повысили опасения по поводу поставок нефти.

"Отказ от рисковых активов вполне может преобладать, по крайней мере, до тех пор, пока не прояснятся масштабы конфликта", — сказал Крис Бичам, главный рыночный аналитик IG.

Индекс нефтегазового сектора подскочил на 2,9%. Цены на нефть выросли более чем на 3% и превысили отметку 85 долларов за баррель, в результате широкий рынок остается под давлением опасений по поводу роста инфляции.

Акции авиакомпаний, включая IAG, Air France KLM и Lufthansa, упали на 4%-8%, поскольку несколько международных перевозчиков, обеспокоенных ростом цен на топливо, приостановили полеты в Тель-Авив.

Акции таких оборонных компаний, как шведская Saab, итальянская Leonardo и немецкая Rheinmetall, выросли на 4%-9% на фоне риска затяжного военного конфликта в регионе.

Однако генеральный директор Webull UK Ник Сондерс полагает, что влияние на акции авиакомпаний, круизных компаний и компаний, занимающихся организацией досуга, будет краткосрочным, и инвесторы могут рассчитывать на признаки стабилизации в ближайший месяц.

Акции Energean упали на 17,6%. Эта нефтяная компания, зарегистрированная в Великобритании и Израиле, стала главным аутсайдером в STOXX 600.

Акции Siemens Energy прибавили 1,1% после того, как агентство Reuters сообщило, что компания рассматривает возможность закрытия заводов и офисов продаж Siemens Gamesa в рамках пересмотра, направленного на снижение потерь в бизнесе ветряных турбин.